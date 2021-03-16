Сейчас мужчина, которого подозревают в убийстве 7-летней Марии Борисовой, находится в следственном изоляторе. Его односельчане говорят о нем, как об агрессивном соседе, который имел проблемы с алкоголем.

В населенном пункте рассказали, что трезвым 63-летний мужчина никого не задевал, но все менялось после употребления им алкоголем. Об этом говорится на одном из украинских телеканалов.

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Издевался над детьми

Местные знали, что у него есть 3 судимости, в частности – за хулиганство и избиение людей. Поэтому боялись мужчину, порой даже не выходили из квартир.

Я его боялась, если выпьет. Детей душил, показывал гениталии свои,

– поделилась жительница счастливого Александра Юнгина.

Именно над детьми Натальи глобальной, которая была соседкой подозреваемого, поиздевался мужчина. По ее словам, она написала заявление об инциденте, но полиция почти сразу отпустила его.

Заметим, что подозреваемый в убийстве 7-летней девочки отказался давать показания.

"Полиция ко мне приехала, забрала его, но через час отпустила. Как нам сказали – ну не было же тяжких телесных повреждений", – добавила Глобова. Из-за проблем с алкоголем и многочисленных избиений мужчину покинула жена с детьми.

Жители счастливого полностью не успокоились

Мужчина оказался в следственном изоляторе, но жители Счастливого полностью не успокоились: из помещений не выходят, детей не пускают на улицу. По их словам, страх отпустит только тогда, когда убийцу Марии Борисовой осудят.

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