Сектор Газа – небольшой отрезок земли, который зажат между Израилем и Египтом. Также город Газа – один из древнейших из ныне существующих на планете. Там живет почти тысяча украинцев, которые волею судьбы оказались в горячей точке.

В ветхозаветные времена им владел народ филистимлян – отчаянных вояк и мореходов, живших за счет пиратства и разграбления прибрежных поселений своих соседей. Что известно о Секторе Газа – в видеоблоге "Большой мир" на 24 канале.

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Силач Самсон

Именно в Газу заманила коварная филистимлянка Далила библейского силача Самсона. Там его обрили, лишив дающих легендарную силу волос, и приковали к колоннам главного храма филистимлян – святилища кровожадного бога-рыбы Дагона.

В Библии говорится, что Всевышний вдохнул силы в истерзанное тело Самсона, чтобы тот смог обрушить колонны, к которым был прикован, и похоронить себя и своих мучителей-язычников под обломками священного для них строения.

Трагедия в Газе

А в Газе даже покажут то самое место, где разыгралась ветхозаветная трагедия. По легенде, на месте разрушенного храма Дагона в начале новой эры возвели христианскую церковь, а после того, как Ближний Восток завоевали мусульмане, церковь переделали в мечеть.

Сейчас она известна как Большая мечеть Газы. За многие века своего существования мечеть неоднократно перестраивалась – в последний раз около ста лет назад – и снаружи, конечно, ничем не напоминает языческое святилище филистимлян.



Большая мечеть Газы / Фото "Википедия"

Но вот некоторые из напольных каменных плит, скрытых сейчас под коврами, запросто могут относиться ко временам Самсона и даже нести на себе отметины от обломков разрушенного силачом храма.

Справка. Большая мечеть – самая крупная и известная в Газе. Кроме нее тут десятки, если не сотни других мусульманских молельных домов – больших и маленьких, старых и новых.

А вот христианских храмов в древнем городе всего 2:

католическая церковь Святого семейства,

православная Святого Порфирия Газанского.

Грек по происхождению, в 4 – 5 веках Порфирий был епископом Газы, занимался искоренением язычества и разрушением капищ и алтарей, посвященных многочисленным ближневосточным божествам дохристианской эры. Мощи Порфирия, хранящиеся в изящном ларце-раке, являются главной святыней названного в честь епископа храма, а сам он и до сих пор остается самым чтимым святым как у местных православных, так и у католиков.

Украинци в Газе и группировка ХАМАС

Справка. Христиан в Газе совсем немного – едва ли больше тысячи человек, при примерно 2-миллионном населении Сектора. Есть среди этих немногих и граждане Украины. Вернее, гражданки – в Секторе Газа живет несколько сотен украинок, вышедших замуж за тамошних жителей и переехавших на Ближний восток вслед за любимыми.

Многие из украинок приняли веру новой родины, но и связи со старой не теряют, хотя, признаются, поддерживать ее с каждым годом все труднее. Дело в том, что Сектором Газа управляет группировка ХАМАС, запрещенная или признанная террористической во многих странах, включая соседние с сектором Египет и Израиль. ХАМАСУ подчинено все: полиция, медиа и, конечно же, вся бюрократия региона тоже в его руках.

Из-за этого выдаваемые чиновниками в Газе документы египтяне и израильтяне не признают, а получить украинские паспорта взамен просроченных женщины и их дети не могут – дипломатического представительства Украины в Газе нет, поэтому люди буквально заперты за опоясывающей территорию Сектора стеной: ни международного морского, ни аэропорта в Секторе сейчас нет.

Долететь до Украины, да и вообще выбраться в большой мир можно только из Израиля или из Египта, но власти этих стран не пускают к себе никого с документами, выданными ХАМАСом.

В Газе сейчас живет от восьмисот до тысячи граждан Украины – это крупнейшая диаспора Сектора. При этом украинки не могут даже принять участие в выборах президента или парламента. Хотя, как сами признаются, пристально следят за украинской политической жизнью.

Многие из гражданок Украины хотели бы вернуться на родину, другие – мечтают, что их дети смогут окончить украинские вузы, получить востребованную специальность и найти себя в Киеве, Ужгороде или Полтаве. Но исполнению этой мечты мешает уже даже не столько неопределенность статуса самих украинок, сколько отсутствие возможности подготовить детей к учебе в Украине.

Жизнь в городе

В самой Газе у подростков небольшой выбор не только мест для учебы – там есть буквально пара вузов с ограниченным набором специальностей – но и для отдыха. Весь сектор – почти сплошная городская застройка. Даже сады и огороды есть только вблизи стены, отделяющей Газу от Израиля.



Город Газа / Фото AUG

Селиться там мало кто решается, так как в случае начала боевых действий между израильтянами и ХАМАСом эти районы тут же оказываются на линии фронта, так что там царят фермеры.

Растят у стены самые разные овощи и фрукты, но большая часть земель отдана под клубнику. Клубника из Газы считается самой вкусной на ближнем востоке. Ее с удовольствием покупают в арабских странах и в Израиле. Израильтяне же являются основными покупателями рыбы и морских деликатесов, которые ежедневно вылавливаются в теплом Средиземном море, омывающем Газу.

Здесь длиннющие песочные пляжи, но нет отдыхающих – туристы в Сектор Газа не ездят, а местные жители, воспитанные в строгом понимании исламских законов, считают купание и бесцельное лежание под солнцем на песке занятиями недостойными и даже предосудительными.

В Секторе почти нет ни парков, ни скверов, из-за чего площадкой для детских игр и семейных пикников зачастую становится даже старое британское военное кладбище, на котором похоронены солдаты давно уже распавшейся империи, сложившие свои головы в Первой и Второй мировой войнах.



Старое британское военное кладбище / Фото

В Первую мировую в Газе и вокруг нее шли ожесточенные бои: наступавшие из Египта британцы встретили отчаянное сопротивление турок-османов, которые тогда владели этими краями, и их немецких союзников. Тысячи британцев, погибших тогда, похоронены на военном кладбище на севере Сектора.

Во вторую мировую Газа была в тылу, тут располагался британский госпиталь, в который эвакуировали раненых из более горячих регионов. Не всех удавалось спасти, и погибшие находили пристанище все на том же кладбище. Сейчас там покоятся и бойцы-маори из далекой Новой Зеландии, павшие в конце первой мировой.

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Это кладбище – одна из немногих достопримечательностей Сектора Газа. Кроме него, 2 церквей и нескольких старых мечетей, к историческим памятникам региона можно отнести еще и крепость Наполеона – маленький форт в центре Газы, в котором знаменитый француз, еще до того, как стать императором, провел несколько часов во время своего ближневосточного похода. Сейчас там музей со скромной коллекцией предметов разных эпох, найденных в Секторе Газа.



Крепость Наполеона / Фото alazhar.edu.ps

Надеюсь, что мне удалось, пускай и в самых общих чертах, показать и рассказать вам о том, что представляет собой один из самых закрытых и труднодоступных регионов мира – Сектор Газа.