Сейчас Украина, а следующими могут быть США: Зеленский о войне с Россией
Владимир Зеленский заявил, что первым шагом до войны в Донбассе была информационная атака. В США должны понимать: сейчас Украина приняла на себя удар от России, однако следующими могут быть кто угодно. В частности, сами Штаты.
Источник: Axios
По словам Зеленского, военной помощи от США пока недостаточно.
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В то же время Украина благодарна, что в этом году в Штатах на летальное вооружение для Украины выделили на 25 миллионов долларов больше.
Однако, по словам украинского президента, даже этих денег недостаточно, чтобы вести информационную войну.
Сейчас приоритетом является говорить о центре противодействия кибератакам.
Сейчас – Украина, а кто следующий. Может быть любая европейская страна, могут быть США,
– отметил Зеленский.
Что еще сказал Зеленский
- Сейчас США является ярким примером того, как в мире происходят информационные войны, кибератаки.
- Расстояние между странами в мире больше не имеет никакого значения.
- Мир говорит о "ядерном оружии, о разоружении, что ядерного оружия не должно быть, ведь это потенциальное уничтожение мира".
- Однако информационные войны уже давно стали опасными. Потому что они – не запрещены.
- Война на Донбассе началась с информационной атаки. Людям прививали, что "там, в Киеве, вас не уважают, там, в Киеве, запрещают вам разговаривать на русском языке".
- Однако Зеленский отметил, что это – ложь. Он родился в русскоязычной семье и у него есть родственники в Одессе. Там около 80% говорят по-русски. В то же время "одесситы так же защищали Украину с самого начала войны, как каждый из нас".
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