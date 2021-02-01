Владимир Зеленский заявил, что первым шагом до войны в Донбассе была информационная атака. В США должны понимать: сейчас Украина приняла на себя удар от России, однако следующими могут быть кто угодно. В частности, сами Штаты.

Источник: Axios

По словам Зеленского, военной помощи от США пока недостаточно.

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В то же время Украина благодарна, что в этом году в Штатах на летальное вооружение для Украины выделили на 25 миллионов долларов больше.

Однако, по словам украинского президента, даже этих денег недостаточно, чтобы вести информационную войну.

Сейчас приоритетом является говорить о центре противодействия кибератакам.

Сейчас – Украина, а кто следующий. Может быть любая европейская страна, могут быть США,

– отметил Зеленский.

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