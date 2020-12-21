С сегодняшнего дня, 21 декабря, в Украине начинается обещанная выплата помощи ФЛП в размере 8 тысяч гривен. Карантинные деньги должны отдать предпринимателям до 8 января 2021 года.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил на совещании, говорится на сайте пресс-службы Офиса Президента. Там добавили, что прием заявок на выплату продолжается.

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Премьер-министр сообщил, что выплата материальной помощи будет осуществляться людям, которые вынужденно работали из-за усиленного карантин. Глава правительства напомнил, что до 31 декабря продолжается прием заявок на выплату единовременной материальной помощи гражданам и бизнесу.

В Пенсионный фонд уже передали деньги для 280 тысяч заявок. Сегодня, согласно постановлению, первый день, когда мы начинаем выплаты людям,

– сказал он.

Внимание! Шмыгаль недавно заявлял, что Украина завершит 2020 год, выполнив все социальные обязательства, предусмотренные в госбюджете.

Пока ФОПы получат обещанные выплаты

Кроме этого, президент Владимир Зеленский отметил, что выплаты необходимо осуществить до 8 января. Он объясняет это тем, что в начале года госучреждения работают медленно.

"У нас 710 тысяч ФЛП и субъектов хозяйствования, которые должны получить выплаты. Это один из приоритетов для правительства", – подчеркнул глава государства.

Справка. Верховная Рада 4 декабря 2020 года поддержала законопроект о помощи предпринимателям, чей бизнес пострадал во время карантина. Благодаря этому ФЛП могут получить по 8 тысяч гривен от государства.