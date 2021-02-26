Украину и США объединяет восстановление стратегического партнерства после 2014 года и сдерживание агрессии России. Однако, чтобы создать интерес США к украинскому государству в других вопросах, надо упорно работать.

Экс-посол Украины в США Валерий Чалый рассказал, что целью украинского государства является построение европейского пространства. По его словам, у нас есть союзник, который сейчас поддерживает такое стремление.

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Что нужно для членства в НАТО

По словам Чалого, в первую очередь Украине необходимо получить "План действий по членству в НАТО" в течение ближайших лет. Как он отметил, эта задача является трудной, но реалистичной.

Сейчас США являются ключевой страной НАТО, не уменьшая веса других членов, но Америка в милитарном плане вносит наибольший вклад, поэтому ее позиция является очень важной,

– подчеркнул экс-посол.

Однако, по его мнению, решение относительно членства Украины в НАТО и ПДЧ будут принимать не в Вашингтоне, а в Брюсселе все члены Альянса. Чалый подчеркнул, что активная работа украинских представителей в США может в этом помочь

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Чалый рассказал, что чтобы получить ПДЧ, Украина должна показать, что ее представители хорошо справляются с задачами, которые сами перед собой поставили. В то же время дипломатия должна создать такие условия сотрудничества с каждым членом НАТО, чтобы в определенный момент они поддержали вступление Украины в Альянс.

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