Андрей Ермак вспомнил, что в первые месяцы нового перемирия на Донбассе стороны на 100% придерживались режима тишины. Однако впоследствии оккупанты начали нарушать перемирие, увеличивая количество обстрелов. На данный момент, как отметил глава ОП, уже можно говорить об эскалации конфликта.

В то же время Ермак настаивает, что перемирие не сорвалось. По крайней мере Украина не сделала ничего, что могло свидетельствовать, что наша страна вышла из режима прекращения огня.

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Глава Офиса Президента подчеркнул, что Украина готова в любое время сделать все необходимое, чтобы перестали гибнуть наши люди. К примеру, проведение внеочередного заседания подгруппы по безопасности. Также Ермак напомнил, что в прошлый раз российская сторона отклонила предложение Украины.

Нас постоянно заставляют точечно отвечать на провокации. Украина подтверждает свою приверженность договоренностям от 22 июля 2020 о введении режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения, который вводился с полночи 27 июля

– отметил глава ОП.

Кроме того, Ермак отметил, что важно проанализировать весь период перемирия и вернуться к полноценному режиму прекращения огня. По словам Андрея Ермака, необходимо принять решения, которые бы сделали невозможным снайперскую стрельбу.

"Напомню, что большинство смертей украинских военных в последнее время происходило именно от рук снайперов. За использование снайперской силы должна быть повышена ответственность", – подытожил Ермак.

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Какая сейчас ситуация в Донбассе

Пророссийские боевики продолжают почти ежедневно обстреливать позиции украинских бойцов. Стреляют традиционно из минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Также на Донбассе работают снайперы оккупантов.

К счастью, с начала текущей недели потерь среди украинских бойцов нет. Однако в течение 15 – 21 марта Украина потеряла трех своих героев.

Внимание! Всего с начала 2021 года на Донбассе уже погибли 22 украинских защитника.