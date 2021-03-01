Президент Владимир Зеленский 1 марта анонсировал в Украине создание суда в смартфоне. Это позволит сократить судебный процесс и минимизировать коррупцию.

Зеленский о судебной реформе

Каждая власть в Украине обещала реформирование судебной системы, однако никому это так и не удалось. Об этом Зеленский рассказал на всеукраинском форуме "Украина 30".

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Президент заявил, что настроен разорвать этот замкнутый круг.

Честный и справедливый суд – это та часть моей президентской программы, от которой зависит выполнение других частей,

– пояснил Зеленский.

Он подчеркнул, что у нас могут быть лучшие антикоррупционеры, но виновные все равно будут избегать справедливого наказания в судах.

По словам главы государства, в Украине отсутствует почти треть судей. Из-за этого люди годами ждут рассмотрения дела. Зеленский заявил о необходимости возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей и совершенствования процедуры отбора кандидатов в Высший совет правосудия.

"Кадровый состав судебной системы – не только о количестве, но и о качестве. Ее должны заполнить профессиональные и порядочные судьи, которые восстановят доверие украинцев к профессии", – подчеркнул Зеленский.

Суд в смартфоне

По словам президента, у него уже есть идея, как обеспечить прозрачность суда.

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Действенным шагом на этом пути может стать ИТ решение. По аналогии с государственными услугами в смартфоне мы стремимся и обязательно сделаем суд в смартфоне,

– заявил украинский лидер.

Благодаря такому решению большинство бюрократических процедур перейдут в онлайн, что ускорит судебный процесс и минимизирует коррупцию.

Президент о суде присяжных

Зеленский рассказал, что в Украине уже есть 2 готовых законопроекта, которые дадут старт работе суда присяжных. Однако, по словам президента, здесь есть большая ответственность за судьбу участников процесса. Поэтому модель такого суда будут подробно обсуждать.

Обратите внимание! Всеукраинский форум "Украина 30. Развитие правосудия" продлится 3 дня. На нем обсудят роль и миссию Конституционного и Верховного судов, проект нового Уголовного кодекса, а также изменения в Гражданский кодекс.