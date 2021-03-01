Сделаем суд в смартфоне, – Зеленский о судебной реформе
Президент Владимир Зеленский 1 марта анонсировал в Украине создание суда в смартфоне. Это позволит сократить судебный процесс и минимизировать коррупцию.
Источник:24 канал
Зеленский о судебной реформе
Каждая власть в Украине обещала реформирование судебной системы, однако никому это так и не удалось. Об этом Зеленский рассказал на всеукраинском форуме "Украина 30".
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Президент заявил, что настроен разорвать этот замкнутый круг.
Честный и справедливый суд – это та часть моей президентской программы, от которой зависит выполнение других частей,
– пояснил Зеленский.
Он подчеркнул, что у нас могут быть лучшие антикоррупционеры, но виновные все равно будут избегать справедливого наказания в судах.
По словам главы государства, в Украине отсутствует почти треть судей. Из-за этого люди годами ждут рассмотрения дела. Зеленский заявил о необходимости возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей и совершенствования процедуры отбора кандидатов в Высший совет правосудия.
"Кадровый состав судебной системы – не только о количестве, но и о качестве. Ее должны заполнить профессиональные и порядочные судьи, которые восстановят доверие украинцев к профессии", – подчеркнул Зеленский.
Суд в смартфоне
По словам президента, у него уже есть идея, как обеспечить прозрачность суда.
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Действенным шагом на этом пути может стать ИТ решение. По аналогии с государственными услугами в смартфоне мы стремимся и обязательно сделаем суд в смартфоне,
– заявил украинский лидер.
Благодаря такому решению большинство бюрократических процедур перейдут в онлайн, что ускорит судебный процесс и минимизирует коррупцию.
Президент о суде присяжных
Зеленский рассказал, что в Украине уже есть 2 готовых законопроекта, которые дадут старт работе суда присяжных. Однако, по словам президента, здесь есть большая ответственность за судьбу участников процесса. Поэтому модель такого суда будут подробно обсуждать.
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