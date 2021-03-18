У центрі та на околицях прифронтового Щастя 18 березня Об'єднані сили провели оперативно-профілактичне відпрацювання. Зокрема, патрулювали вулиці міста та перевіряли документи, а також здійснювали фільтраційні заходи та проводили опитування.

В Счастье прибыли представители Нацгвардии, Вооруженных сил, Национальной полиции, Службы безопасности Украины и Государственной фискальной службы.

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Что известно об оперативно-профилактической отработке

Объединенные силы 18 марта патрулировали улицы города и проверяли документы, а также проводили фильтрационные мероприятия и опросы.

Во время отработки были проведены мероприятия по выявлению и задержанию людей, причастных к незаконным вооруженным формированиям,

– пояснил военный с позывным "Вирус".

По его словам, Объединенные силы также осуществляли мероприятия по выявлению и пресечению деятельности диверсионно-разведывательных групп. Актуальность этой работы объясняют обострением ситуации на линии соприкосновения.



В Счастье прошло профилактическую отработку / Фото МВД Украины

Справка. Прифронтовой город Счастье расположен в 20 километрах от оккупированного Луганска.

Обострение на Донбассе: основное

С начала 2021 года ситуация на Донбассе ощутимо обострилась. Боевики активнее и чаще стреляют по украинским позициям. В результате обстрелов оккупантов с начала года по меньшей мере 20 военных погибли.

В то же время секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов уверяет, что ситуация на оккупированных территориях не является критической и ее полностью контролируют украинские военные.



Карта оккупированных территорий Украины на востоке / инфографика 24 канала