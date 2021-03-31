СБУ знала о существовании "охранной фирмы", – фигуранты дела Семенченко
Фигуранты по делу о создании "частной военной компании Семенченко" заявили, что СБУ знала о ее существовании. Они заверили, что ведомство должно было давать экспертную оценку контрактам этой "охранной фирмы".
Источник:УП
Ветеран АТО Анатолий Виногродский подчеркнул, что частная военная компания имела условные переговоры со Службой безопасности Украины.
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По его словам, чтобы противодействовать рискам, нужно было заключать договоры, условно – с СБУ, МВД и Главным разведывательным управлением.
"Чтобы они предоставляли кураторов под это дело. Со Службой безопасности Украины у нас были предварительные разговоры, контакты", – пояснил Виногродский.
О том, что как только мы начнем работать, мы, конечно, начинаем работать с так называемыми кураторами, которые ведут эти направления,
– добавил он.
Подозреваемый в деле Семенченко также отметил, что работа частной военной компании невозможна без контроля государства.
ЧВК не планировала работу в Украине, – Виногродский
Сергей Ружицкий, который также фигурирует в деле как руководитель компании, заверил, что ЧВК не работала ни дня. В то же время фигуранты не сказали, с кем контактировали в названных ведомствах.
Кроме этого, "Гал" отметил, что представители формирования жили в помещении почетного консула Украины в Курдистане, а фирма не имела намерения работать на территории Украины.
"Планировались работы по организации логистики на территории нефтеперерабатывающих заводов, которые охраняли американское представительство в Сирии", – пояснил он.
Дело ЧВК Семенченко: коротко
- В СБУ сообщили, что прекратили деятельность "частной военной компании", в создании которой подозревают Семена Семенченко и Евгения Шевченко.
- Также фигурантам дела вменяют возможную организацию противоправной схемы по ввозу военных запчастей и товаров из России.
- В СБУ подчеркнули, что деятельность этой ЧВК была направлена на совершение тяжелых преступлений, в частности – против национальной безопасности Украины.
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