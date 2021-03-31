Фигуранты по делу о создании "частной военной компании Семенченко" заявили, что СБУ знала о ее существовании. Они заверили, что ведомство должно было давать экспертную оценку контрактам этой "охранной фирмы".

Ветеран АТО Анатолий Виногродский подчеркнул, что частная военная компания имела условные переговоры со Службой безопасности Украины.

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По его словам, чтобы противодействовать рискам, нужно было заключать договоры, условно – с СБУ, МВД и Главным разведывательным управлением.

"Чтобы они предоставляли кураторов под это дело. Со Службой безопасности Украины у нас были предварительные разговоры, контакты", – пояснил Виногродский.

О том, что как только мы начнем работать, мы, конечно, начинаем работать с так называемыми кураторами, которые ведут эти направления,

– добавил он.

Подозреваемый в деле Семенченко также отметил, что работа частной военной компании невозможна без контроля государства.

Справка. Анатолий Виногродский с позывным "Гал" – бывший командир батальона "Донбасс". Сейчас он находится под круглосуточным домашним арестом.

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Сергей Ружицкий, который также фигурирует в деле как руководитель компании, заверил, что ЧВК не работала ни дня. В то же время фигуранты не сказали, с кем контактировали в названных ведомствах.

Справка. Сергей Ружицкий с позывным "Тезка" – ветеран АТО, экс-боец батальона "Донбасс". Участвовал в боях под Иловайском. Ему еще не сообщали о подозрении.

Кроме этого, "Гал" отметил, что представители формирования жили в помещении почетного консула Украины в Курдистане, а фирма не имела намерения работать на территории Украины.

"Планировались работы по организации логистики на территории нефтеперерабатывающих заводов, которые охраняли американское представительство в Сирии", – пояснил он.

Дело ЧВК Семенченко: коротко