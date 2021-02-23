Сотрудники СБУ разоблачили и задержали мужчину, которого называют "активистом крымской весны". В 2014 году злоумышленник помог россиянам захватить полуостров.

Как отметили в пресс-центре СБУ, мужчине уже сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

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Злоумышленника задержали при попытке проехать на материковую часть Украины с оккупированной территории.

Наблюдал на участках и призвал идти на "выборы"

По данным следствия, в 2014 году подозреваемый находился в организации "Автоканал Севастополя" и способствовал оккупации Крыма Россией.

Во время "выборов" в местной администрации террорист действовал в составе "Самообороны Крыма".

Злоумышленник подстрекал жителей Крыма идти на незаконное голосования, а также осуществлял наблюдение на избирательных участках.

Кроме того, по данным СБУ, подозреваемого наградили за службу террористическому государству медалью "В ознаменование 5 годовщины начала русской весны 23.02.2014-23.02.2019".

Злоумышленнику инкриминируют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины Уголовного кодекса Украины.

Ему уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.