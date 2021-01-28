СБУ задержала разведчика боевиков: он рассказал о произволе оккупантов – видео
В Донецкой области контрразведка СБУ задержала разведчика террористических организаций, которые воюют против украинских воинов. Пособник боевиков наблюдал за изменением позиций войск Вооруженных сил Украины.
Источник: СБУ
Бывший борец за "русский мир" на Донбассе дал показания о причастности России к военной агрессии на Востоке Украины.
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Что установили правоохранители
- Житель Донетчины в 2016 году присоединился к незаконным вооруженным формированиям, в частности к разведывательному подразделению НЗФ. Его участники воюют против украинских бойцов неподалеку Докучаевска, Авдеевки, Луганска и поселка Стыла.
- Злоумышленник непосредственно осуществлял наблюдение за передовыми позициями войск ВСУ, а также за их перемещением.
- Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по статье о создании террористической группы или организации.
- Приспешнику боевиков грозит от 8 до 15 лет тюремного срока.
- Продолжается досудебное расследование.
Задержанный сотрудничает со следствием
- Житель Донетчины дает показания о деятельности террористической организации и причастности России к оккупации территорий Донецкой и Луганской областей.
- Также он рассказал, как боевики создают инфоповоды для пророссийских СМИ.
- Они обстреливают населенные пункты и позиции украинских военных, а затем выдают это за провокации со стороны ВСУ.
- Задержанный также рассказал, как российские кадровые офицеры совершают произвол в отношении местных боевиков.
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