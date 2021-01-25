Контрразведка СБУ задержала разведчика пророссийских боевиков: детали
Контрразведка Службы безопасности Украины задержала участника незаконных вооруженных формирований, который принимал участие в боевых действиях против украинских военных на Донбассе.
Источник: пресс-служба СБУ.
Житель Луганщины воевал на стороне пророссийских боевиков с начала войны на Донбассе.
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О преступлениях приспешника боевиков
- Следователи установили, что злоумышленник в 2014 году присоединился к так называемому "3-му Станично-Луганскому батальону десантно-штурмовой бригады".
- Впоследствии он продолжил преступную деятельность на должности разведчика в составе так называемой "отдельной разведывательной роты 4 ОМСБр 2 АК НМ ЛНВ".
- В частности, задержанный занимался разведкой в районе Станицы Луганской, Чернухино и Дебальцево.
Что инкриминируют злоумышленнику
- Ему сообщили о подозрении по статье об участии в вооруженных формированиях.
- Также злоумышленнику сообщат о подозрении по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
- Суд должен избрать задержанному меру пресечения.
- Жителю Луганщины грозит от 5 до 10 лет тюремного срока.
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