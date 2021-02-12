СБУ обнаружила 2 украинских граждан, которых завербовала Федеральная служба безопасности. Они собирали информацию о боеготовности и обеспечении украинской армии.

В Службе безопасности выяснили, что агентам дали задание достать секретные документы.

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Расследование проводят по статье о государственной измене

Сотрудничать с ФСБ двое жителей Энергодара начали в сентябре 2020 года через один из мессенджеров. Им дали задание – получить информацию о дислокации подразделений ВСУ и военном вооружении.

Для этого мужчины пытались подкупить руководителя одной из воинских частей.

За денежное вознаграждение в 1 000 долларов США они предложили военному предоставить им информацию об использовании военной техники ВСУ в ходе проведения АТО/ООС. Им "кураторы" за эту же информацию пообещали заплатить 4 000 долларов США,

– сообщили в офисе генпрокурора.

Вражеских информаторов поймали с поличным: во время так называемой передачи материалов и попытки переправить их своим кураторам в Россию. Сейчас в отношении завербованных ФСБ украинцев осуществляют процессуальные меры по статье о государственной измене.

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СБУ задержала агентов ФСБ / Фото СБУ



Информаторов задержали во время передачи информации / Фото СБУ

СБУ разоблачила организатора агентурной сети ФСБ

Отметим, что недавно СБУ завершила расследование в отношении организатора агентурной сети ФСБ. Женщина собирала секретную информацию на территории южных областей.

Еще одного информатора страны-агрессора из Николаева поймали на вокзале в Харькове. Мужчина пытался купить тайные данные у руководителя одного из научных институтов. Разработки, заинтересовавшие россиян, касались военной сферы.