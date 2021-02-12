Украинцев завербовала ФСБ: СБУ задержала двух агентов агрессора – фото
СБУ обнаружила 2 украинских граждан, которых завербовала Федеральная служба безопасности. Они собирали информацию о боеготовности и обеспечении украинской армии.
Источник:СБУ
В Службе безопасности выяснили, что агентам дали задание достать секретные документы.
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Расследование проводят по статье о государственной измене
Сотрудничать с ФСБ двое жителей Энергодара начали в сентябре 2020 года через один из мессенджеров. Им дали задание – получить информацию о дислокации подразделений ВСУ и военном вооружении.
Для этого мужчины пытались подкупить руководителя одной из воинских частей.
За денежное вознаграждение в 1 000 долларов США они предложили военному предоставить им информацию об использовании военной техники ВСУ в ходе проведения АТО/ООС. Им "кураторы" за эту же информацию пообещали заплатить 4 000 долларов США,
– сообщили в офисе генпрокурора.
Вражеских информаторов поймали с поличным: во время так называемой передачи материалов и попытки переправить их своим кураторам в Россию. Сейчас в отношении завербованных ФСБ украинцев осуществляют процессуальные меры по статье о государственной измене.
СБУ задержала агентов ФСБ / Фото СБУ
Информаторов задержали во время передачи информации / Фото СБУ
СБУ разоблачила организатора агентурной сети ФСБ
Отметим, что недавно СБУ завершила расследование в отношении организатора агентурной сети ФСБ. Женщина собирала секретную информацию на территории южных областей.
Еще одного информатора страны-агрессора из Николаева поймали на вокзале в Харькове. Мужчина пытался купить тайные данные у руководителя одного из научных институтов. Разработки, заинтересовавшие россиян, касались военной сферы.
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