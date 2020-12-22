Предприниматель, который неоднократно побеждал в конкурсах на поставку продукции для национальных сборных, однако обеспечить поставки вовремя он не мог. Или его товары были плохого качества.

Именно для того, чтобы чиновники изменили условия тендеров, предприниматель хотел подкупить чиновников госпредприятий министерства молодежи и спорта. Об этом сообщили в СБУ.

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Для "закрытия глаз" на недостатки мужчина якобы предлагал служащим 2 миллиона гривен.

Тендерный троллинг

Как утверждают следователи, подконтрольные злоумышленнику фирмы участвовали в конкурсных торгах по сверхнизким ценам. Фактически же организатор этой схемы не имел товаров, которые собирался продавать.

Лишь после победы в тендере злоумышленник якобы выходил на легальных производителей продукции, в которых он выигрывал торги, и предлагал продать ему товары ниже себестоимости. Также он предлагал заплатить ему за отказ от победы.

По факту правонарушения следователи СБУ возбудили уголовное дело по статье о попытке дать взятку должностному лицу. Вместе с непосредственным организатором схемы задержали такого посредника.

Взяли их на горячем – при попытке передать служащим пакет с фальсифицированными документами.

Вскоре фигурантам дела будут выбирать меру пресечения.