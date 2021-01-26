Служба безопасности Украины в Запорожской области задержала анонима, который систематически сообщал о якобы минировании госучреждений и других объектов в Украине и за рубежом. Сейчас проверяют информацию о передаче более 200 сообщений.

Источник: СБУ

Житель Запорожья создал в одной из соцсетей группу, в которой за деньги принимал "заказы" по минированию определенных объектов. В частности, он присылал на электронные адреса СБУ и Нацполиции сообщения о якобы закладке взрывчатки в учебных заведениях, на вокзалах, атомных станциях и в других людных местах.

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По данным СБУ, во время обысков у злоумышленника изъяли компьютерную технику, а также мобильные телефоны с доказательствами его деятельности.



Задержание злоумышленника / Фото СБУ

Сейчас анониму сообщили о подозрении в совершении преступления и избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Его могут лишить свободы на срок от 4 до 8 лет.

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СБУ задержала анонима, который сообщал о заминировании учреждений: смотрите видео