Сотрудники Службы безопасности Украины задержали жителя Херсонской области, который входит в агентурный аппарат ФСБ России.

Мужчина работал над дестабилизацией общественно-политической ситуации на территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Читайте также Занимался терроризмом вместе с боевиками: задержали работника так называемых спецслужб оккупантов

Что известно о преступнике

Фигуранта завербовал представитель так называемой "МГБ ЛНР" в мае 2020 года во время пребывания мужчины во временно оккупированном Луганске.

В рядах пророссийских боевиков ему дали псевдоним "Джигурда".

Какие задания мужчина получал

В январе 2021 года он получил задание провести массовые протесты на территории Херсонщины для того, чтобы расшатать общественно-политическую ситуацию в области и дискредитировать органы государственной власти. За это фигуранту пообещали денежное вознаграждение.

Российский агент должен был инициировать сбор подписей среди жителей Херсонщины за восстановление водоснабжения во временно оккупированный Крым и развернуть соответствующую информационную кампанию. В феврале 2020 года он посетил аннексированный полуостров, где встретился с Сергеем Аксеновым, который провозгласил себя "главой" так называемой "Республики Крым".

По указанию ФСБ России мужчина возглавлял одну из пророссийских партий. Фигурант собирал и документировал всю информацию о кризисных явлениях и проблемах, как в Херсонские области, так и в целом по всей Украине. Российские спецслужбы хотели использовать собранную информацию для подогрева протестных настроений в приграничных с временно аннексированным Крымом регионах, а впоследствии – и по всей стране.

Что грозит злоумышленнику