Занимался дестабилизацией ситуации в Украине: СБУ задержала агента ФСБ РФ с Херсонщины – видео
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали жителя Херсонской области, который входит в агентурный аппарат ФСБ России.
Мужчина работал над дестабилизацией общественно-политической ситуации на территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
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Что известно о преступнике
- Фигуранта завербовал представитель так называемой "МГБ ЛНР" в мае 2020 года во время пребывания мужчины во временно оккупированном Луганске.
- В рядах пророссийских боевиков ему дали псевдоним "Джигурда".
Какие задания мужчина получал
- В январе 2021 года он получил задание провести массовые протесты на территории Херсонщины для того, чтобы расшатать общественно-политическую ситуацию в области и дискредитировать органы государственной власти. За это фигуранту пообещали денежное вознаграждение.
- Российский агент должен был инициировать сбор подписей среди жителей Херсонщины за восстановление водоснабжения во временно оккупированный Крым и развернуть соответствующую информационную кампанию. В феврале 2020 года он посетил аннексированный полуостров, где встретился с Сергеем Аксеновым, который провозгласил себя "главой" так называемой "Республики Крым".
- По указанию ФСБ России мужчина возглавлял одну из пророссийских партий. Фигурант собирал и документировал всю информацию о кризисных явлениях и проблемах, как в Херсонские области, так и в целом по всей Украине. Российские спецслужбы хотели использовать собранную информацию для подогрева протестных настроений в приграничных с временно аннексированным Крымом регионах, а впоследствии – и по всей стране.
Что грозит злоумышленнику
- Сейчас продолжается досудебное расследование по статье "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".
- Фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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