В Днепре контрразведка СБУ задержала агента так называемой "спецслужбы" российских оккупантов. Он собирал сведения о военных ВСУ.

По информации Службы безопасности Украины, злоумышленник собирал разведданные о личном составе и военной технике подразделений украинских военных на территории Днепропетровской области.

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Для выполнения задания "кураторы" предоставили боевику закрытые каналы связи, в том числе для отправки электронных сообщений. По предварительной версии следствия, мужчину завербовали главари незаконных вооруженных формирований.

Во время обысков в квартире вражеского агента правоохранители обнаружили:

компьютерную технику и средства связи с доказательствами противоправной деятельности;

оружие и боеприпасы.



СБУ изъяла у агента боевиков боеприпасы

В чем подозревают боевика

Задержанному сообщили о подозрениях в участии в террористической группе и незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Сейчас решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде содержания под стражей.



СБУ задержала агента боевиков в Днепре

Обратите внимание! В феврале 2021 года благодаря контрразведке СБУ сообщила о подозрении 8 боевикам. Четыре из них – в розыске, а свой приговор уже получил участник преступной группировки "Восток" и вербовщик в так называемые "вооруженные формирования ДНР".