В Днепре СБУ задержала завербованного агента боевиков
В Днепре контрразведка СБУ задержала агента так называемой "спецслужбы" российских оккупантов. Он собирал сведения о военных ВСУ.
Источник:СБУ
По информации Службы безопасности Украины, злоумышленник собирал разведданные о личном составе и военной технике подразделений украинских военных на территории Днепропетровской области.
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Для выполнения задания "кураторы" предоставили боевику закрытые каналы связи, в том числе для отправки электронных сообщений. По предварительной версии следствия, мужчину завербовали главари незаконных вооруженных формирований.
Во время обысков в квартире вражеского агента правоохранители обнаружили:
- компьютерную технику и средства связи с доказательствами противоправной деятельности;
- оружие и боеприпасы.
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Задержанному сообщили о подозрениях в участии в террористической группе и незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.
Сейчас решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде содержания под стражей.
СБУ задержала агента боевиков в Днепре
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