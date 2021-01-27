Привозили из России: СБУ заблокировала масштабные поставки продукции с заводов Луганска – фото
Злоумышленники подделывали таможенные документы и под видом произведенной в России продукции поставляли товары из оккупированной Луганской области. Деньги от продажи изделий шли на финансирование террористических "республик".
Источник: пресс-служба СБУ
Сотрудники Службы безопасности задокументировали и заблокировали каналы масштабной поставки товаров из "ЛНР" на украинские промышленные предприятия.
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Злоумышленники продали изделий на более 300 миллионов гривен.
В Украину незаконно завозили продукцию с заводов оккупированной Луганской области / Фото пресс-службы СБУ
Что известно о продаже украинским предприятиям товаров из оккупированной Луганской области
- Изготавливали их на заводах "ЛНР", после чего транзитом завозили через территорию России на свободные от агрессоров территории.
- Поставки промышленных товаров, которые изготавливали для металлургических и машиностроительных предприятий Украины, работали с 2017 до 2020 годов.
- Деньги злоумышленники переводили в наличные через конвертцентры, после чего отправляли в "ЛНР". За них финансировались оккупационная администрация захваченной части Луганской области, а также незаконные вооруженные формирования.
Продукцию везли на заводы Украины / Фото пресс-службы СБУ
Во время следственных действий работники СБУ провели обыски в Харьковской, Запорожской, Донецкой областях, а также в Киеве. В результате обысков следователи собрали достаточное количество доказательств преступной деятельности группировки, изъяли 2,5 миллиона гривен наличными, а также контрафактную продукцию на почти 10 миллионов.
Злоумышленники финансировали террористов / Фото пресс-службы СБУ
По факту финансирования действий, совершенных с целью свержения конституционного строя, захвата государственной власти и изменения территории Украины, продолжается досудебное расследование.
Задержали ли оперативники спецслужбы кого-то из фигурантов дела неизвестно.
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