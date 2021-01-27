Злоумышленники подделывали таможенные документы и под видом произведенной в России продукции поставляли товары из оккупированной Луганской области. Деньги от продажи изделий шли на финансирование террористических "республик".

Источник: пресс-служба СБУ

Сотрудники Службы безопасности задокументировали и заблокировали каналы масштабной поставки товаров из "ЛНР" на украинские промышленные предприятия.

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Злоумышленники продали изделий на более 300 миллионов гривен.



В Украину незаконно завозили продукцию с заводов оккупированной Луганской области / Фото пресс-службы СБУ

Что известно о продаже украинским предприятиям товаров из оккупированной Луганской области

Изготавливали их на заводах "ЛНР", после чего транзитом завозили через территорию России на свободные от агрессоров территории.

Поставки промышленных товаров, которые изготавливали для металлургических и машиностроительных предприятий Украины, работали с 2017 до 2020 годов.

Деньги злоумышленники переводили в наличные через конвертцентры, после чего отправляли в "ЛНР". За них финансировались оккупационная администрация захваченной части Луганской области, а также незаконные вооруженные формирования.



Продукцию везли на заводы Украины / Фото пресс-службы СБУ

Во время следственных действий работники СБУ провели обыски в Харьковской, Запорожской, Донецкой областях, а также в Киеве. В результате обысков следователи собрали достаточное количество доказательств преступной деятельности группировки, изъяли 2,5 миллиона гривен наличными, а также контрафактную продукцию на почти 10 миллионов.



Злоумышленники финансировали террористов / Фото пресс-службы СБУ

По факту финансирования действий, совершенных с целью свержения конституционного строя, захвата государственной власти и изменения территории Украины, продолжается досудебное расследование.

Задержали ли оперативники спецслужбы кого-то из фигурантов дела неизвестно.