СБУ 21 января вручила повестку активисту из "Партии Шария". Причиной стала публикация карты Украины без Крыма и временно оккупированных территорий Донбасса.

Такую карту опубликовали на ютуб-канале Шария. Об этом в своем телеграм-канале сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Актуально Шарий выиграл суд у "Украинской правды", однако она оказалась ненастоящей

Досудебное расследование проводят по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Обратите внимание! Источники 24 канала в СБУ рассказали, что в одном из регионов Украины следователи СБУ действительно приходили к одному из активистов "Партии Шария". Его вызвали на допрос.

Что говорит Шарий

Одиозный пророссийский блогер Шарий уже отреагировал на вручение повестки своему соратнику.

Конченное животное из Офиса Президента сошла с ума и сегодня в дом нашего активиста ворвались трое сотрудников СБУ в балаклавах,

– заявил Шарий.

Что было раньше