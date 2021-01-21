СБУ вручила повестку активисту Шария: как отреагировал одиозный блогер
СБУ 21 января вручила повестку активисту из "Партии Шария". Причиной стала публикация карты Украины без Крыма и временно оккупированных территорий Донбасса.
Такую карту опубликовали на ютуб-канале Шария. Об этом в своем телеграм-канале сообщил нардеп Алексей Гончаренко.
Актуально Шарий выиграл суд у "Украинской правды", однако она оказалась ненастоящей
Досудебное расследование проводят по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
Что говорит Шарий
Одиозный пророссийский блогер Шарий уже отреагировал на вручение повестки своему соратнику.
Конченное животное из Офиса Президента сошла с ума и сегодня в дом нашего активиста ворвались трое сотрудников СБУ в балаклавах,
– заявил Шарий.
Что было раньше
- Шарий – известный своими "зашкварами" блогер.
- Накануне местных выборов в октябре 2020 года он опубликовал в превью к своему видео на ютуб-канале карту Украины без оккупированного полуострова Крым и оккупированных территорий Донбасса.
- Это является прямым посягательством на территориальную целостность Украины.
- Если вину одиозного блогера докажут, ему грозит лишение свободы от 3 до 5 лет.
- Подробнее о "зашкварах" Шария можно прочитать здесь.
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