На Кіровоградщині Служба безпеки України викрила нелегальне виробництво та збут нафтопродуктів. Діяльність угрупування, яке реалізовувало оптові партії пального сумнівної якості – заблокували.

Оптові партії палива реалізували на приблизно 30 мільйонів гривень. Водночас для виготовлення фальсифікованого дизпалива та бензину учасники угрупування облаштували підпільний мінізавод на території приватної нафтобази.

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Деталі щодо нелегального виробництва

На території незаконного виробництва та за адресами проживання організаторів правоохоронці під час обшуків виявили понад 200 тонн фальсифікованого пального на загальну суму у понад 5 мільйонів гривень.

За інформацією пресслужби СБУ, готову продукцію члени організації реалізовували представникам агропідприємств таких областей як:

Кіровоградської;

Полтавської;

Вінницької.

Наразі вилучену продукцію та відповідне обладнання щодо неї направили на експертизу. Незаконний бізнес, за попередньою інформацією слідства, організували 3 місцевих комерсанти.



Правоохоронці виявили понад 200 тонн фальсифікованого пального / Фото пресслужби СБУ

Зверніть увагу! У межах кримінального провадження за статтею щодо незаконного виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів – тривають слідчі дії.