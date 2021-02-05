Контррозвідка СБУ викрили та припинили діяльність агентурної мережі ФСБ Росії. Вона діяла на території Київської, Одеської, Миколаївської, Житомирської та Чернігівської областей.

До складу мережі входили ветерани української військової розвідки.

Читайте також СБУ у Харкові накрила конвертцентр з обігом у 5 мільярдів: фото

Як функціонувала агентура

Громадяни України були завербовані та виконували розвідувальні завдання кадрових співробітників ФСБ Вадима Даутова та Дениса Собка,

– повідомили у СБУ.

Російські агенти готували диверсійні операції. Зокрема, на території Миколаївської області зловмисники сприяли проникненню диверсійно-розвідувальних груп із тимчасово окупованих територій. Крім того, вони організовували спеціальну підготовку підібраних осіб. Об'єктами посягання були бойові літаки Збройних сил на аеродромі "Кульбакіно".



Деталі схеми ФСБ / Фото СБУ

Також агенти ФСБ збирали інформацію про дислокацію ЗСУ, кадровий склад розвідки Міністерства оборони, Сил спеціальних операцій, Штабу ВМС, 73-го Морського центру спеціальних операцій ЗСУ, а також їх взаємодію з іноземними партнерами тощо.

Зверніть увагу! Для виконання своїх завдань агенти проводили вербувальну роботу і серед високопосадовців ЗСУ.

Агенти ФСБ хотіли викрасти людину

Зловмисники планували викрасти та нелегально перемістити до Росії одного з колишніх командувачів Сил спеціальних операцій. За це російська спецслужба пропонувала винагороду у 100 тисяч доларів.

Моє завдання – це спрацювати і в багажнику передати. Що далі з ним будуть робити – не мої проблеми,

– розповів завербований.

Правоохоронці вилучили зброю

Під час обшуків СБУ вилучили склад зброї і боєприпасів:

4 одиниці АК-74,

2 пістолети,

2 РПГ,

44 гранати,

понад 4 тисячі набоїв різного калібру,

близько 3 кілограми тротилу тощо.

Наразі щодо викритих агентів здійснюють процесуальні заходи за статтями про державну зраду, створення терористичної групи та незаконне поводження зі зброєю.

СБУ викрила діяльність агентури ФСБ в Україні: відео