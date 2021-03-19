СБУ ведет дело "Донецкоблгаза": почти половину акций уже арестовали
Служба безопасности Украины расследует факты диверсий, совершенных должностными лицами "Донецкоблгаза". Действия чиновников привели к отключению 58 котельных в зоне проведения ООС.
Источник:Пресс-служба СБУ
Согласно материалам СБУ, Шевченковский суд Киева наложил арест на 49,99% акций ЧАО "Донецкоблгаз".
Читайте также "Донецкоблгаз" могут вернуть государству: в СНБО анонсировали проверку
Доля принадлежит компаниям с регистрацией в оффшорных юрисдикциях. Акции контролируются гражданкой Украины, которая в 2014 году покинула государство и скрывается в России,
– отметили правоохранители.
Решением суда права передаются в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).
Кроме этого, одобрили передачу арестованных акций ЧАО "Донецкоблгаз" в НАК "Нафтогаз Украины".
Компания должна организовать недопущение потери или растраты этого имущества до момента фактической передачи активов в управление АРМА.
Что инкриминируют подозреваемым
Действия подозреваемых квалифицируются по статье 113 (диверсия) Уголовного кодекса Украины.
Им грозит от 10 до 15 лет заключения с конфискацией имущества.
"Донецкоблгаз" оставил без тепла жителей области
- 6 марта в Донецкой области прекратили газоснабжение. В результате жилые дома, школы и больницы остались без тепла.
- Газ отключил "Донецкоблаз". Все потому, что "Донецктеплокоммунэнерго" задолжало 1,5 миллиарда гривен.
- Поставки газа возобновили ночью 7 марта. По состоянию на 11 марта все котельные в области уже работали.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что именно "Донецкоблгаз" виновен в том, что люди остались без тепла.
Поделиться новостью