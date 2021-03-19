Служба безопасности Украины расследует факты диверсий, совершенных должностными лицами "Донецкоблгаза". Действия чиновников привели к отключению 58 котельных в зоне проведения ООС.

Согласно материалам СБУ, Шевченковский суд Киева наложил арест на 49,99% акций ЧАО "Донецкоблгаз".

Читайте также "Донецкоблгаз" могут вернуть государству: в СНБО анонсировали проверку

Доля принадлежит компаниям с регистрацией в оффшорных юрисдикциях. Акции контролируются гражданкой Украины, которая в 2014 году покинула государство и скрывается в России,

– отметили правоохранители.

Решением суда права передаются в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Кроме этого, одобрили передачу арестованных акций ЧАО "Донецкоблгаз" в НАК "Нафтогаз Украины".

Компания должна организовать недопущение потери или растраты этого имущества до момента фактической передачи активов в управление АРМА.

Что инкриминируют подозреваемым

Действия подозреваемых квалифицируются по статье 113 (диверсия) Уголовного кодекса Украины.

Им грозит от 10 до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

"Донецкоблгаз" оставил без тепла жителей области