СБУ трактует неявку Шария на допрос как укрывательство от следствия
СБУ 22 февраля вызвала пророссийского блогера Анатолия Шария на допрос. Сам Шарий не явился, однако прислал своих адвокатов. В Службе безопасности отметили, такое поведение можно трактовать как укрывательство от следствия.
Источник:Пресс-служба СБУ
И адвоката Шария Валентина Рыбина, и самого подозреваемого ждут на допросе уже 25 февраля.
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