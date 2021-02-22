СБУ 22 февраля вызвала пророссийского блогера Анатолия Шария на допрос. Сам Шарий не явился, однако прислал своих адвокатов. В Службе безопасности отметили, такое поведение можно трактовать как укрывательство от следствия.

И адвоката Шария Валентина Рыбина, и самого подозреваемого ждут на допросе уже 25 февраля. К теме Адвокаты Шария прибыли в СБУ, где должен был состояться допрос скандального блогера Новость дополняется...