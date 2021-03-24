СБУ прекратила деятельность так называемой "частной военной компании". В ее организации подозревают экс-нардепа Семена Семенченко и Евгения Шевченко – "внештатного агента НАБУ".

Деятельность вооруженного формирования была направлена на подготовку к совершению тяжких преступлений. В частности, против национальной безопасности Украины.

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Всего в компанию входили более 150 человек. Свою деятельность они маскировали под видом охранных фирм и общественных организаций.

Будущих членов "частной военной компании" готовили на специальной тренировочной базе в Киевской области. В частности, их обучали обращаться с оружием и знакомили с навыками военных боевых действий.

Некоторых "учеников" также отправляли учиться за границу.

Координировали действия "частной военной компании" 15 украинцев. В частности, они вербовали потенциальных участников. Самыми приоритетными были экс-военные и правоохранители, которые принимали участие в боевых действиях.

Фигуранты дела также заключали договоры с представителями различных организаций стран Ближнего Востока. Речь идет о предложениях поставки оружия в эти государства.

Что известно о возможных подозреваемых

По данным СБУ, организовали "частную военную компанию экс-нардеп Семен Семенченко и Евгений Шевченко, известный широкой публике, как "внештатный агент НАБУ".

Также Семенченко и Шевченко подозревают в возможной организации противоправной схемы по ввозу вне таможенным контролем военных запчастей и товаров из России. Впоследствии их якобы продавали государственным предприятиям в сфере обороны по завышенным ценам.

Сейчас Семенченко и Шевченко, а также другим возможным организаторам "частной военной компании" объявили о подозрении.

Во время обысков СБУ изъяла:

почти 5,5 тысяч патронов различного калибра;

7 реактивных противотанковых гранат РПГ-26;

4 подствольных гранатомета;

ручной пулемет Калашникова;

2 автоматические винтовки;

3 пистолета и 3 автомата Калашникова АКС и АКС-74;

7 помповых ружей;

38 гранатометных выстрелов ВОГ-25, 21 гранату (в частности, Ф-1 и РГД-5);

16 запалов УЗРГМ и 6 тротиловых шашек, пластид;

устройство для обеспечения конфиденциальных переговоров.

СБУ прекратила деятельность военизированного вооруженного формирования / Фото СБУ

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