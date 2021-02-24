Следователи Службы безопасности Украины считают, что по заданию кураторов Юрий Дудкин создал сеть, в которую входили несколько вебресурсов и отдельные блогеры, которые финансировались из России. Из-за деятельности в пользу оккупанта псевдоэксперта обвинили в госизмене.

В группах социальных сетей и ютуб-каналах пропагандист распространял заказной контент, в частности от своих координаторов из российских "Первого канала" и агентства News Front.

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Что еще известно о его деятельности в пользу России

Судя по видео, речь идет о Юрии Дудкине. Так называемый "эксперт" лично участвовал в прямых эфирах политических ток-шоу на запрещенных российских телеканалах.

Там он не только способствовал разжиганию межнациональной розни, но и систематически получал за это денежное вознаграждение от заказчиков.

В частности, пропагандист заявлял, что так называемый "референдум" в Крыму, результаты которого не признала ни одна цивилизованная страна, доказали, что "полуостров – русская земля".

Кроме российских, он засветился и на каналах медиахолдинга с орбиты Виктора Медведчука.

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Ему сообщили о подозрении

Правоохранители сообщили пропагандисту о подозрении по 2 статьям: о государственной измене, а также нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и тому подобное.

СБУ сообщила о подозрении пропагандисту: видео его пропаганды