СБУ сообщила о подозрении командиру группировки боевиков
Служба безопасности Украины разоблачила одного из командиров незаконных вооруженных формирований, который принимал участие в боевых действиях против сил АТО и ООС. Злоумышленник – уроженец Черкасс.
Детали расследования
Подозреваемый присоединился к террористическим группировкам в 2014 году. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Читайте также Изготавливали кустарно: СБУ разоблачила поставщиков снарядов для армии – фото
Главари террористов назначили его командиром так называемого "взвода 11 отдельного мотострелкового подразделения", который оказал вооруженное сопротивление украинским военным подразделениям,
– подчеркнули в СБУ.
Следователи органов безопасности заочно сообщили злоумышленнику о подозрении за участие в террористической группе.
Сейчас идет следствие для проверки других фактов противоправной деятельности фигуранта и привлечения его к ответственности.
Кому еще из оккупантов недавно СБУ объявила подозрение
- Георгию Рыжиху, который до оккупации Донбасса работал в украинской пограничной службе, теперь грозит до 15 лет тюрьмы. С 2015 года он находится в составе террористического формирования. Фигурант якобы является так называемым "начальником службы" и контролирует границу, которую захватили боевики.
- Подозрение также объявили двум боевикам из подконтрольных России формирований "Сомали" и "Кольчуга", которые воюют на Донбассе.
Поделиться новостью