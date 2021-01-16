Служба безопасности Украины разоблачила одного из командиров незаконных вооруженных формирований, который принимал участие в боевых действиях против сил АТО и ООС. Злоумышленник – уроженец Черкасс.

Детали расследования

Подозреваемый присоединился к террористическим группировкам в 2014 году. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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Главари террористов назначили его командиром так называемого "взвода 11 отдельного мотострелкового подразделения", который оказал вооруженное сопротивление украинским военным подразделениям,

– подчеркнули в СБУ.

Следователи органов безопасности заочно сообщили злоумышленнику о подозрении за участие в террористической группе.

Сейчас идет следствие для проверки других фактов противоправной деятельности фигуранта и привлечения его к ответственности.

Кому еще из оккупантов недавно СБУ объявила подозрение