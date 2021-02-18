СБУ сообщила подозрение в посягательстве на территориальную целостность Украины Андрею Картаполову. Он является заместителем министра обороны России Сергея Шойгу.

Досудебное расследование проходит при процессуальном руководстве Офиса генпрокурора.

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В чем подозревают Картаполова

Ведение агрессивной войны;

нарушение законов и обычаев войны, соединенные с умышленным убийством;

посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Что установило следствие

В январе – феврале 2015 года Картаполов планировал и координировал действия российской армии и боевиков по захвату города Дебальцево и прилегающих к нему населенных пунктов. Тогда он занимал должность начальника Главного оперативного управления – заместителя начальника генштаба ВС России.

По убеждению следователей СБУ, он действовал по предварительному сговору с руководством Вооруженных сил России.

Кроме того, в августе 2014 года Картаполов совместно с другими представителями командования ВС России:

►руководил российскими подразделениями во время их вторжения в Украину;

►участвовал в организации убийства украинских воинов возле Иловайска, когда те под гарантии России выходили "зеленым коридором".

►обеспечивал дальнейшую вооруженную оккупацию других населенных пунктов Донецкой и Луганской областей.

За совершение инкриминируемых преступлений предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы,

– сообщили в СБУ.



Андрею Картаполову объявили подозрение / Фото СБУ

Обратите внимание! В конце августа 2014 года бойцы сил АТО попали в окружение под Иловайском. Российские военные обстреляли коридор, по которому по договоренности должны были выходить наши защитники. По данным Википедии, во время трагедии погибли более 300 украинских бойцов, а общие потери составили около тысячи.



По данным УНИАН, во время боевых действий в районе Дебальцево в период 21 января – 18 февраля 2015 года погиб 141 участник АТО, 356 – получили ранения, 150 военных взяли в плен, а 11 – пропали без вести.