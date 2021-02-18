СБУ сообщила о подозрении заместителю министра России из-за боев под Дебальцево и Иловайском
СБУ сообщила подозрение в посягательстве на территориальную целостность Украины Андрею Картаполову. Он является заместителем министра обороны России Сергея Шойгу.
Источник:телеграм СБУ
Досудебное расследование проходит при процессуальном руководстве Офиса генпрокурора.
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В чем подозревают Картаполова
- Ведение агрессивной войны;
- нарушение законов и обычаев войны, соединенные с умышленным убийством;
- посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
Что установило следствие
В январе – феврале 2015 года Картаполов планировал и координировал действия российской армии и боевиков по захвату города Дебальцево и прилегающих к нему населенных пунктов. Тогда он занимал должность начальника Главного оперативного управления – заместителя начальника генштаба ВС России.
По убеждению следователей СБУ, он действовал по предварительному сговору с руководством Вооруженных сил России.
Кроме того, в августе 2014 года Картаполов совместно с другими представителями командования ВС России:
►руководил российскими подразделениями во время их вторжения в Украину;
►участвовал в организации убийства украинских воинов возле Иловайска, когда те под гарантии России выходили "зеленым коридором".
►обеспечивал дальнейшую вооруженную оккупацию других населенных пунктов Донецкой и Луганской областей.
За совершение инкриминируемых преступлений предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы,
– сообщили в СБУ.
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