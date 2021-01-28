СБУ розшукує росіянина, який катував українських військових: фото
Служба безпеки України оголосила в розшук засновника терористичного угрупування "Пятнашка". Зокрема, він брав участь у катуванні українських військовослужбовців.
Джерело: СБУ
Засновник терористичного угрупування, який є громадянином Росії, має прізвисько Абхаз. У 2014 році він заснував й очолював незаконне збройне формування "Интернациональная бригада "Пятнашка" терористичної "ДНР".
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За даними слідчих СБУ, фігурант брав безпосередню участь у спротиві силам АТО/ООС на окупованій території Донецької області. Також він катував й знущався над захопленими українськими військовими та залякував мирних жителів.
Засновник терористичного угрупування / Фото СБУ
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