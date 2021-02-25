Нинішнього депутата від "Слуги народу" і колишнього топменеджера "Укргазвидобування" Олега Семінського у 2012 році викрали. Через майже 10 років СБУ заявила, що розкрила цю справу.

Як повідомили у пресслужбі СБУ, до резонансного злочину причетний експартнер викраденого. Ба більше, замовник на момент злочину він був міністром транспорту і зв'язку.

Важливо Анатолія Шарія оголосили в розшук

Викрадення Семінського: що відомо

Про те, що йдеться про викрадення Семінського стало відомо з його фейсбук-сторінки. Він написав: справді був жертвою.

Повідомляю, що 3 лютого 2012 року на мене дійсно був скоєний добре організований напад злочинної групи у кількості 12 осіб із застосуванням вогнепальної зброї та насильства. Три роки і чотири місяці мене тримали в полоні у наджорстких умовах,

– написав Семінський.

У СБУ зі зрозумілих причин не розкрили імені замовника злочину, однак його розкрив сам Семінський. Він зазначив: до злочину причетний Микола Рудьковський.

Правоохоронці повідомляють: до здійснення злочину виконавець залучив представників "кримінального світу".

Семінського викрали і незаконно позбавили волі на понад 3 роки. Чоловіка систематично катували та вимагали виплатити замовнику злочину неіснуючий борг у 200 мільйонів доларів США.

У справі повідомили про підозру 5 особам за статтями про катування, викрадення і вимагання.

Зауважимо. Олег Семінський став народним депутатом у 2019 році. Його обрали за мажоритарним округом №205 у Чернігівській області. Він балотувався від партії "Слуга народу" і наразі належить до відповідної фракції у парламенті.

Що відомо про Миколу Рудьковського?