Служба безопасности Украины объявила в розыск основателя террористической группировки "Пятнашка". В частности, он участвовал в пытках украинских военнослужащих.

Источник: СБУ

Основатель террористической группировки, который является гражданином России, имеет прозвище Абхаз. В 2014 году он основал и возглавлял незаконное вооруженное формирование "Интернациональная бригада "Пятнашка" террористической "ДНР".

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По данным следователей СБУ, фигурант принимал непосредственное участие в сопротивлении силам АТО/ООС на оккупированной территории Донецкой области. Также он пытал и издевался над захваченными украинскими военными и запугивал мирных жителей.



Основатель террористической группировки / Фото СБУ

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Как сообщили в СБУ, пока россиянин скрывается на временно неподконтрольной Украине территории Донецкой области и непризнанной республики Абхазия. Следователи заочно уже сообщили злоумышленнику о подозрении.