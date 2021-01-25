"Украинские фашисты": СБУ разоблачила сеть агитаторов под руководством России 14:29 - Читати новину українською СБУ разоблачила деятельность сети Интернет-агитаторов, которыми руководила Россия. Горе-агитаторы находились на территории Днепропетровской, Херсонской, Полтавской и Закарпатской областей. Источник: Служба безопасности Украины В своих материалах агитаторы разжигали нарушения территориальной целостности Украины и межнациональную рознь. Актуально Есть угроза российского вторжения, в частности из Крыма, – СБУ Детали о задержанных На Днепропетровщине специалисты СБУ задержали уроженца Донецка. Мужчина призывал истреблять мифических "украинских фашистов" и призвал к "русскому миру". Кроме того, задержанный распространял материалы в поддержку оккупации Крыма и Донбасса.

На Херсонщине СБУ задержала жителя города Олешки. Мужчина распространял в запрещенной соцсети антиукраинские материалы. В них оправдывали вооруженную агрессию против Украины, а также призывал присоединить центральные, восточные и южные области к России.

На Закарпатье в городе Берегово горе-агитатор создал ряд фейковых аккаунтов. Через них в сети он призвал к нарушению территориальной целостности Украины. Мужчина агитировал отделить Закарпатье.

На Полтавщине обнаружили агитаторшу, которая пропагандировала сепаратизм и призвала изменить границы территории Украины. Сейчас продолжаются следственные действия.

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