СБУ разоблачила масштабную сеть агентов России: работали через телеграм-каналы
СБУ провела масштабную спецоперацию и разоблачила крупную сеть агентов спецслужб России, которые дестабилизируют ситуацию в Украине. Злоумышленники действовали через телеграм-каналы.
Источник: СБУ
Кроме того, агенты занимались разведывательно-подрывной деятельностью по заказу спецслужб Российской Федерации.
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Сеть создана так называемым 85 Главным центром специальной службы Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ. В ее состав входили жители Харькова и Одессы, активисты так называемой "русской весны". Они пока что "базируются" на территории подконтрольной России "ПМР" – Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе.
Схема деятельности агентов РФ / Скриншот СБУ
Спецслужбы страны-агрессора привлекли украинских граждан к созданию и администрированию ряда политических всеукраинских и региональных Telegram-каналов.
Вот названия этих каналов:
- "Легитимный"
- "Резидент"
- "Картель"
- "Сплетница"
- "Черный квартал"
- "Политический расклад"
- "Нетипичное Запорожье"
- "Тремпель Харьков"
- "Одесский фраер"
- "Днепр live"
- "Кривой Рог онлайн"
- "Николаев live"
- "Херсон live"
"Главным менеджером" агентурной сети является одессит, один из организаторов массовых беспорядков во время одесского "Антимайдана". Сейчас его разыскивают правоохранительные органы по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.
Телеграм-каналы, которые контролируют спецслужбы России / Скриншот СБУ
Предатель лично администрирует 12 Telegram-каналов, общается с заказчиками материалов, отчитывается российским кураторам о проделанной работе и согласовывает возможность размещения заказных материалов. Стоимость размещения публикаций составляет от нескольких сотен в региональных и до 25-30 тысяч гривен на всеукраинских каналах.
Служба безопасности Украины уже идентифицировала 50 заказчиков, которые перечислили деньги за публикацию материалов. Проверяется их причастность к противоправной деятельности во вред информбезпеци государства.
Создавали панику
Материалы, которые распространяли в Telegram-каналах, были направлены на создание панических настроений, обострение и дестабилизацию общественно-политической и социально-экономической ситуации. Ключевой задачей исполнителей были:
- дискредитация органов государственной власти,
- влияние на государственную политику,
- искусственное создание социальной напряженности и протестных настроений среди граждан.
Собирали информация для России
СБУ задержали в Киеве гражданку Украины, одну из ключевых фигуранток производства. Ей и еще одной участницы агентурной сети сообщено о подозрении в совершении преступления – государственная измена.
Дополнительно оперативники получили материалы, которые могут свидетельствовать о причастности задержанной гражданки к сбору информации, составляющей государственную тайну, в интересах спецслужб РФ.
У нее изъят электронный носитель с персональными данными большого количества сотрудников правоохранительных органов, который был с ней во время отдыха в Доминиканской республике. СБУ неоднократно получала данные об использовании этого региона для конспиративных встреч сотрудников спецслужбы РФ с агентурным аппаратом.
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