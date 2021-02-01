СБУ провела масштабную спецоперацию и разоблачила крупную сеть агентов спецслужб России, которые дестабилизируют ситуацию в Украине. Злоумышленники действовали через телеграм-каналы.

Источник: СБУ

Кроме того, агенты занимались разведывательно-подрывной деятельностью по заказу спецслужб Российской Федерации.

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Сеть создана так называемым 85 Главным центром специальной службы Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ. В ее состав входили жители Харькова и Одессы, активисты так называемой "русской весны". Они пока что "базируются" на территории подконтрольной России "ПМР" – Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе.

Схема деятельности агентов РФ / Скриншот СБУ

Спецслужбы страны-агрессора привлекли украинских граждан к созданию и администрированию ряда политических всеукраинских и региональных Telegram-каналов.

Вот названия этих каналов:

"Легитимный"

"Резидент"

"Картель"

"Сплетница"

"Черный квартал"

"Политический расклад"

"Нетипичное Запорожье"

"Тремпель Харьков"

"Одесский фраер"

"Днепр live"

"Кривой Рог онлайн"

"Николаев live"

"Херсон live"

"Главным менеджером" агентурной сети является одессит, один из организаторов массовых беспорядков во время одесского "Антимайдана". Сейчас его разыскивают правоохранительные органы по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

Телеграм-каналы, которые контролируют спецслужбы России / Скриншот СБУ

Предатель лично администрирует 12 Telegram-каналов, общается с заказчиками материалов, отчитывается российским кураторам о проделанной работе и согласовывает возможность размещения заказных материалов. Стоимость размещения публикаций составляет от нескольких сотен в региональных и до 25-30 тысяч гривен на всеукраинских каналах.

Служба безопасности Украины уже идентифицировала 50 заказчиков, которые перечислили деньги за публикацию материалов. Проверяется их причастность к противоправной деятельности во вред информбезпеци государства.

Создавали панику

Материалы, которые распространяли в Telegram-каналах, были направлены на создание панических настроений, обострение и дестабилизацию общественно-политической и социально-экономической ситуации. Ключевой задачей исполнителей были:

дискредитация органов государственной власти,

влияние на государственную политику,

искусственное создание социальной напряженности и протестных настроений среди граждан.

Собирали информация для России

СБУ задержали в Киеве гражданку Украины, одну из ключевых фигуранток производства. Ей и еще одной участницы агентурной сети сообщено о подозрении в совершении преступления – государственная измена.

Дополнительно оперативники получили материалы, которые могут свидетельствовать о причастности задержанной гражданки к сбору информации, составляющей государственную тайну, в интересах спецслужб РФ.

У нее изъят электронный носитель с персональными данными большого количества сотрудников правоохранительных органов, который был с ней во время отдыха в Доминиканской республике. СБУ неоднократно получала данные об использовании этого региона для конспиративных встреч сотрудников спецслужбы РФ с агентурным аппаратом.