Служба безопасности Украины предупредила незаконное возмещение НДС на огромную сумму – почти 1 миллиард гривен. Оперативники установили ряд фирм, которые занимались махинациями с бестоварными операциями.

Предприятия проводили фиктивные бестоварные операции. Благодаря этому фирмы могли претендовать на безосновательное возмещение налога на добавленную стоимость.

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Махинации обнаружили налоговики при проверках

Около 1 миллиарда гривен изобретательным злоумышленникам должно было вернуть государство.

Согласно материалам следствия, Государственная налоговая служба провела контрольно-проверочные мероприятия. Таким образом, задекларированные суммы бюджетного возмещения НДС уменьшились на значительную сумму, а именно – 992 миллиона 300 тысяч гривен.

Разоблачением занимались специалисты СБУ по экономической безопасности

Разоблачением мошенников занимались специалисты Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ. Помогали им в этом налоговики.

Обратите внимание! В июле 2020 года Службе безопасности удалось заблокировать налоговую схему. В ней принимали участие около 400 субъектов хозяйственной деятельности, которые наносили ущерб государства на 2 миллиарда ежемесячно.