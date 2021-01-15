Контрразведчики СБУ заблокировали деятельность коммерческой структуры, с которой Минобороны заключило договор о поставках артиллерийских снарядов. Злоумышленники получили более 50 миллионов гривен.

Контракт с компанией Министерство обороны подписывало в рамках государственного оборонного заказа. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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Снаряды, которые должны были получить Вооруженные силы, при этом были совершенно некачественными.

Боеприпасы могли получить военные

По данным спецслужбы, столичная компания производила снаряды кустарным путем в неприспособленных для этого помещениях.

Поэтому снаряды оказались непригодными к использованию и были изьяты.

Во время обысков в офисе и в квартирах фигурантов дела оперативники изъяли техническую документацию, а также бухгалтерские записи и компьютеры с доказательствами преступной деятельности.



Следователи убедились в том, что снаряды делали в неприспособленных для этого помещениях / Фото пресс-службы СБУ

Государственная измена

Преступление следователи СБУ квалифицировали как государственную измену. Задержали ли правоохранители хоть кого-то из фигурантов дела, неизвестно.

Впрочем, если суд признает вину фигурантов производства, им грозит от 12 до 15 лет лишения свободы.

Также работники Службы проверяют руководство предприятия на возможный умышленный ущерб обороноспособности Украины.



Некачественные снаряды изъяли / Фото пресс-службы СБУ