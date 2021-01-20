Корректировала огонь в 2014-м: СБУ разоблачила командира пророссийских боевиков
Контрразведка Службы безопасности Украины в Ивано-Франковской области разоблачила главу группировки боевиков, участники которой воевали против сил антитеррористической операции на Донбассе. Она подбирала огневые точки и корректировала обстрелы позиций подразделений Вооруженных сил Украины.
Злоумышленница также причастна к захвату здания СБУ в Луганске. Об этом сообщает в Фейсбуке управление Службы безопасности в Ивано-Франковской области.
Узнайте также СБУ и прокуратура заблокировали вывоз неоплаченной ОГХК продукции на 6 миллионов долларов
Что сообщили в СБУ
- Контрразведчики установили, что жительница Луганска возглавила группировку в составе так называемого "Третьего Станично-Луганского батальона ВДВ ДШБ". Его участники вели боевые действия против украинских военных в 2014 году.
- В дальнейшем в составе отделения артиллерийской разведки так называемой "10 отдельной артиллерийской бригады второго армейского корпуса НМ ЛНР", злоумышленница подбирала огневые точки для стрельбы и корректировала обстрелы позиций подразделений ВСУ.
- Досудебное расследование следователи завершили.
- Утвержденный прокуратурой обвинительный акт по статье Уголовного Кодекса об участии в террористической организации направлен в суд.
- Пособницы пророссийских боевиков грозит заключение сроком от 8 до 15 лет.
- Сейчас СБУ документирует факты противоправной деятельности участников НВФ для привлечения их к ответственности.
СБУ разоблачила пособницу боевиков так называемой "ЛНР", которая корректировала огонь по позициям ВСУ / Фото СБУ
СБУ разоблачила пособницу боевиков так называемой "ЛНР", которая корректировала огонь по позициям ВСУ / Фото СБУ
Поделиться новостью