Контрразведка Службы безопасности Украины в Ивано-Франковской области разоблачила главу группировки боевиков, участники которой воевали против сил антитеррористической операции на Донбассе. Она подбирала огневые точки и корректировала обстрелы позиций подразделений Вооруженных сил Украины.

Злоумышленница также причастна к захвату здания СБУ в Луганске. Об этом сообщает в Фейсбуке управление Службы безопасности в Ивано-Франковской области.

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Что сообщили в СБУ

Контрразведчики установили, что жительница Луганска возглавила группировку в составе так называемого "Третьего Станично-Луганского батальона ВДВ ДШБ". Его участники вели боевые действия против украинских военных в 2014 году.

В дальнейшем в составе отделения артиллерийской разведки так называемой "10 отдельной артиллерийской бригады второго армейского корпуса НМ ЛНР", злоумышленница подбирала огневые точки для стрельбы и корректировала обстрелы позиций подразделений ВСУ.

Досудебное расследование следователи завершили.

Утвержденный прокуратурой обвинительный акт по статье Уголовного Кодекса об участии в террористической организации направлен в суд.

Пособницы пророссийских боевиков грозит заключение сроком от 8 до 15 лет.

Сейчас СБУ документирует факты противоправной деятельности участников НВФ для привлечения их к ответственности.



СБУ разоблачила пособницу боевиков так называемой "ЛНР", которая корректировала огонь по позициям ВСУ / Фото СБУ



СБУ разоблачила пособницу боевиков так называемой "ЛНР", которая корректировала огонь по позициям ВСУ / Фото СБУ