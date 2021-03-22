СБУ разоблачила подпольное производство горючего в Кировоградской области
На Кировоградской области Служба безопасности Украины разоблачила нелегальное производство и сбыт нефтепродуктов. Деятельность группировки, которая реализовывала оптовые партии топлива сомнительного качества - заблокировали.
Источник:Служба безопасности Украины
Оптовые партии топлива реализовали на примерно 30 миллионов гривен. В то же время для изготовления фальсифицированного дизтоплива и бензина участники группировки обустроили подпольный минизавод на территории частной нефтебазы.
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Детали по нелегальному производству
На территории незаконного производства и по адресам проживания организаторов правоохранители во время обысков обнаружили более 200 тонн фальсифицированного топлива на общую сумму более 5 миллионов гривен.
По информации пресс-службы СБУ, готовую продукцию члены организации реализовывали представителям агропредприятий таких областей как:
- Кировоградской;
- Полтавской;
- Винницкой.
Сейчас изъятую продукцию и соответствующее оборудование в отношении нее направили на экспертизу. Незаконный бизнес, по предварительной информации следствия, организовали 3 местных коммерсанта.
Правоохранители обнаружили более 200 тонн фальсифицированного топлива / Фото пресс-службы СБУ
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