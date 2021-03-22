На Кировоградской области Служба безопасности Украины разоблачила нелегальное производство и сбыт нефтепродуктов. Деятельность группировки, которая реализовывала оптовые партии топлива сомнительного качества - заблокировали.

Оптовые партии топлива реализовали на примерно 30 миллионов гривен. В то же время для изготовления фальсифицированного дизтоплива и бензина участники группировки обустроили подпольный минизавод на территории частной нефтебазы.

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Детали по нелегальному производству

На территории незаконного производства и по адресам проживания организаторов правоохранители во время обысков обнаружили более 200 тонн фальсифицированного топлива на общую сумму более 5 миллионов гривен.

По информации пресс-службы СБУ, готовую продукцию члены организации реализовывали представителям агропредприятий таких областей как:

Кировоградской;

Полтавской;

Винницкой.

Сейчас изъятую продукцию и соответствующее оборудование в отношении нее направили на экспертизу. Незаконный бизнес, по предварительной информации следствия, организовали 3 местных коммерсанта.



Правоохранители обнаружили более 200 тонн фальсифицированного топлива / Фото пресс-службы СБУ

Обратите внимание! В рамках уголовного производства по статье о незаконном изготовлении, хранении, сбыте или транспортировке с целью сбыта подакцизных товаров – продолжаются следственные действия.