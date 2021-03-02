Служба безопасности Украины разоблачила руководителя одного из районных подразделений Государственной налоговой инспекции в Тернопольской области из-за взятки в миллион гривен. Он требовал деньги от представителя местной коммерческой структуры.

По данным СБУ, налоговик обещал предпринимателю уменьшить размер штрафных санкций. Также чиновник заявлял, что не будет направлять результаты проверок правоохранителям для регистрации уголовного производства.

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Для передачи денег налоговик привлек своего знакомого, как посредника. Впрочем, правоохранители задержали его при получении всей суммы.

Обоим причастным к делу они уже сообщили о подозрении.



Налоговик требовал миллион гривен взятки / Фото СБУ

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Как сообщили в пресс-службе СБУ, в суд уже направили ходатайство об избрании налоговику и его сообщнику меры пресечения в виде содержания под стражей.