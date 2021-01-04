В Берегово Служба безопасности Украины разоблачила мужчину, который призвал к изменению границ территории Украины. Агитационные тексты он распространял в социальных сетях.

Житель области создал ряд аккаунтов, через которые, в частности, призывал граждан поддержать отделение Закарпатской области от Украины. Об этом сообщает пресс-служба управления Службы безопасности Украины.

К теме Бьем по рукам, – Кулеба рассказал, в каком состоянии отношения Украины и Венгрии

СБУ не называет возраст и имя мужчины.

Что грозит мужчине

Задержанному сообщили о подозрении по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Ему грозит лишением свободы на срок от 3 до 5 лет с конфискацией имущества или без таковой.



Задержание жителя Закарпатья / Фото СБУ

Скандалы по отделению на Закарпатье: что известно