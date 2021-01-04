СБУ разоблачила мужчину, который призывал отделить Закарпатье от Украины
В Берегово Служба безопасности Украины разоблачила мужчину, который призвал к изменению границ территории Украины. Агитационные тексты он распространял в социальных сетях.
Житель области создал ряд аккаунтов, через которые, в частности, призывал граждан поддержать отделение Закарпатской области от Украины. Об этом сообщает пресс-служба управления Службы безопасности Украины.
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СБУ не называет возраст и имя мужчины.
Что грозит мужчине
Задержанному сообщили о подозрении по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Ему грозит лишением свободы на срок от 3 до 5 лет с конфискацией имущества или без таковой.
Задержание жителя Закарпатья / Фото СБУ
Скандалы по отделению на Закарпатье: что известно
- Уже не один год между Украиной и Венгрией продолжаются напряженные отношения. Однако обострились они во время местных выборов в Украине.
- Тогда Венгрия призвала украинцев голосовать за "Партию венгров Украины". Украина резко отреагировала на это и запретила въезд 2 высокопоставленным должностным лицам Венгрии.
- Кроме этого, в сети появилось видео, как в Закарпатье якобы депутаты Сюртовской ОТО спели гимн Венгрии на заседании.
- После этого МИД Венгрии вызвали посла Украины Любовь Непоп, а в МИД Украины – венгерского посла Иштвана Ийдярто.
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