Служба безопасности Украины в Донецкой области прекратила деятельность межрегиональной группы, которая подделывала паспорта стран Евросоюза. Схему организовали 3 жителей Запорожья.

Предполагаемые злоумышленники обустроили подпольную типографию в Запорожье. Там они и изготавливали поддельные документы.

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Детали незаконной схемы

К сделке фигуранты привлекли нескольких работников легальных компаний по трудоустройству за рубежом. Подделки сбывали через 2 рекрутинговых агентства.

Где продавали "паспорта"

В Киеве;

Запорожской области;

Одесской области;

Донецкой областях.

Стоимость одного фейкового паспорта стартовала от 200 евро.

Правоохранители провели 9 одновременных санкционированных обысков в офисах компании и по местам проживания фигурантов дела в Запорожье, Днепре и Белой Церкви.

СБУ разоблачила мошенников, которые изготавливали фейковые паспорта

Что изъяли правоохранители

Более 20 готовых поддельных паспортов;

600 пластиковых бланков для изготовления документов;

полиграфическое и компьютерное оборудование;

наличные, банковские карты и мобильные телефоны:

штампы, печати, черновые заметки, подтверждающие противоправную деятельность.

По предварительным оценкам, стоимость изъятых подделок и бланков на черном рынке составляет 18 миллионов гривен по теневым расценкам,

– рассказали в СБУ.

Во время обысков обнаружили вещи, подтверждающие преступления

Расследование проводили по 2 статьям – мошенничество и подделка документов.

Сейчас продолжаются следственные действия для привлечения всех виновных к ответственности.