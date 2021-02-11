200 евро за документ: СБУ разоблачила мошенников, которые подделывают паспорта Евросоюза
Служба безопасности Украины в Донецкой области прекратила деятельность межрегиональной группы, которая подделывала паспорта стран Евросоюза. Схему организовали 3 жителей Запорожья.
Источник:СБУ
Предполагаемые злоумышленники обустроили подпольную типографию в Запорожье. Там они и изготавливали поддельные документы.
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Детали незаконной схемы
К сделке фигуранты привлекли нескольких работников легальных компаний по трудоустройству за рубежом. Подделки сбывали через 2 рекрутинговых агентства.
Где продавали "паспорта"
- В Киеве;
- Запорожской области;
- Одесской области;
- Донецкой областях.
Стоимость одного фейкового паспорта стартовала от 200 евро.
Правоохранители провели 9 одновременных санкционированных обысков в офисах компании и по местам проживания фигурантов дела в Запорожье, Днепре и Белой Церкви.
СБУ разоблачила мошенников, которые изготавливали фейковые паспорта
Что изъяли правоохранители
- Более 20 готовых поддельных паспортов;
- 600 пластиковых бланков для изготовления документов;
- полиграфическое и компьютерное оборудование;
- наличные, банковские карты и мобильные телефоны:
- штампы, печати, черновые заметки, подтверждающие противоправную деятельность.
По предварительным оценкам, стоимость изъятых подделок и бланков на черном рынке составляет 18 миллионов гривен по теневым расценкам,
– рассказали в СБУ.
Во время обысков обнаружили вещи, подтверждающие преступления
Расследование проводили по 2 статьям – мошенничество и подделка документов.
Сейчас продолжаются следственные действия для привлечения всех виновных к ответственности.
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