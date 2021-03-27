СБУ разоблачила коррупционную схему на транзите железнодорожного транспорта из России
Служба безопасности Украины поймала руководителей подразделений Ужгородской дирекции железнодорожных перевозок на коррупции. Их сделка во время транзитной перевозки товаров из России нанесла государству ущерб более чем на 5 миллионов гривен.
Источник:СБУ
По предварительным данным следствия, чиновники получали деньги от экспедиторских компаний, которые сопровождали транспортировку продукции из России в одну из стран Евросоюза.
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Как работала незаконная схема
- Деньги участникам схемы давали за услуги простоя подвижного состава на железнодорожной станции.
- Для этого чиновники Ужгородской дирекции железнодорожных вносили ложные данные в отчетную документацию.
- Своими действиями они нанесли государству ущерб на сумму более 5 миллионов гривен.
Что обнаружили во время обысков
Правоохранители обыскали места работы и проживания участников схемы. Там обнаружили финансово-хозяйственные документы с доказательствами противоправной деятельности.
Что грозит фигурантам дела
- Одному из руководителей подразделения уже объявили о подозрении по статье о злоупотреблении властью или служебным положением.
- Сейчас продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других людей, причастных к схеме.
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