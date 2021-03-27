Служба безопасности Украины поймала руководителей подразделений Ужгородской дирекции железнодорожных перевозок на коррупции. Их сделка во время транзитной перевозки товаров из России нанесла государству ущерб более чем на 5 миллионов гривен.

По предварительным данным следствия, чиновники получали деньги от экспедиторских компаний, которые сопровождали транспортировку продукции из России в одну из стран Евросоюза.

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Как работала незаконная схема

Деньги участникам схемы давали за услуги простоя подвижного состава на железнодорожной станции.

на железнодорожной станции. Для этого чиновники Ужгородской дирекции железнодорожных вносили ложные данные в отчетную документацию.

в отчетную документацию. Своими действиями они нанесли государству ущерб на сумму более 5 миллионов гривен.

Что обнаружили во время обысков

Правоохранители обыскали места работы и проживания участников схемы. Там обнаружили финансово-хозяйственные документы с доказательствами противоправной деятельности.

Что грозит фигурантам дела