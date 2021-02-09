СБУ разоблачила кандидата на службу в Нацгвардии, который скрыл гражданство России
СБУ разоблачили кандидата на службу в батальон оперативного назначения Нацгвардии, который пытался скрыть российское гражданство. В частности, он по собственной инициативе обратился с просьбой о заключении контракта для военной службы.
Источник:СБУ
В пресс-службе сообщили, что кандидат был жителем Киева и до 2016 года проживал на территории оккупированного Крыма. Однако при подаче документов для прохождения службы, он скрыл информацию о наличии паспорта гражданина России.
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По данным военной контрразведки, мужчина получил паспорт в 2019 году в оккупированном Крыму.
Сейчас СБУ проверяет информацию о его причастности к сети российских спецслужб.
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В пресс-службе добавили, что все необходимые меры проводили совместно с командованием Национальной гвардии.
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