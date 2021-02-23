Сотрудники Службы безопасности задокументировали преступление, которое якобы совершил бывший топ-менеджер "Укрзализныци". По данным следствия, деятельность мужчины привела к 58,6 миллиона гривен убытков.

Как утверждают в СБУ, сделка, которую якобы заключил фигурант дела, касалась ремонта подвижного состава "Укрзализныци". Для этого из бюджета выделили огромные суммы.

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Правоохранители утверждают, что подозреваемый привлек к выполнению подрядных работ фиктивную фирму.

Что известно о хищении денег "Укрзализныци"

У компании, которая должна была проводить работы, не было ни необходимых производственных мощностей, ни квалифицированного персонала.

Вместо работников частной фирмы ремонт выполняли представители "Укрзализныци", используя запчасти неизвестного происхождения.

Кроме того, сам ремонт осуществили в гораздо меньших объемах, чем было прописано в регламенте.

Также во время работ нарушали технологические нормы.



Ремонт проводили с нарушением технологий / Фото пресс-службы СБУ

Согласно выводам экспертов, из-за сделки "Укрзализныця" получила 58,6 миллиона гривен убытков. Кроме того, в результате незаконных действий государство недополучило 6,4 миллиона гривен налогов.

Именно в уклонении от уплаты налогов и подозревают бывшего чиновника компании.