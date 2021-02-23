Хищение 58 миллионов: СБУ разоблачила бывшего чиновника "Укрзализныци" – фото
Сотрудники Службы безопасности задокументировали преступление, которое якобы совершил бывший топ-менеджер "Укрзализныци". По данным следствия, деятельность мужчины привела к 58,6 миллиона гривен убытков.
Источник:24 канал
Как утверждают в СБУ, сделка, которую якобы заключил фигурант дела, касалась ремонта подвижного состава "Укрзализныци". Для этого из бюджета выделили огромные суммы.
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Правоохранители утверждают, что подозреваемый привлек к выполнению подрядных работ фиктивную фирму.
Что известно о хищении денег "Укрзализныци"
- У компании, которая должна была проводить работы, не было ни необходимых производственных мощностей, ни квалифицированного персонала.
- Вместо работников частной фирмы ремонт выполняли представители "Укрзализныци", используя запчасти неизвестного происхождения.
- Кроме того, сам ремонт осуществили в гораздо меньших объемах, чем было прописано в регламенте.
- Также во время работ нарушали технологические нормы.
Ремонт проводили с нарушением технологий / Фото пресс-службы СБУ
Согласно выводам экспертов, из-за сделки "Укрзализныця" получила 58,6 миллиона гривен убытков. Кроме того, в результате незаконных действий государство недополучило 6,4 миллиона гривен налогов.
Именно в уклонении от уплаты налогов и подозревают бывшего чиновника компании.
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