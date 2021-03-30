В Хмельницком Служба безопасности Украины разоблачила сеть ботоферм, которые финансировались с территории России. В своих сообщениях они распространяли фейки о вакцинации против COVID-19 и писали посты в поддержку террористических организаций оккупированного Донбасса.

Финансирование поступало из России через электронные кошельки санкционных платежных систем. Сейчас кибер-специалисты СБУ заблокировали деятельность этих ботоферм.

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Жители Хмельницкого создали сеть ботоферм

Служба безопасности установила, что незаконную схему организовали 4 жителей Хмельницкого. Компьютерное оборудование они разместили в арендованном помещении торгового центра и по местам проживания.

Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли:

компьютерную технику с установленным специализированным программным обеспечением;

Gsm sms banking, sim bank GoIP шлюзы;

несколько сотен сим-карточек.



Правоохранители изъяли специальное оборудование во время обысков / Фото пресс-службы СБУ

Злоумышленники создавали и продвигали фейковые аккаунты в социальных сетях, в которых распространяли ложную информацию.

Как отметили в спецслужбе, жители Хмельницкого обеспечивали распространение постов для дискредитации вакцинации и в поддержку террористических организаций "Л/ДНР".

К тому же оборудование организаторы ботофермы использовали для заработка на незаконной маршрутизации международного телекоммуникационного трафика.

Что угрожает злоумышленникам

Против злоумышленников открыто производство по части 2 статьи 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи).

Организаторам незаконной схемы грозит от 2 до 5 лет лишения свободы.

Сейчас правоохранители устанавливают всех лиц, причастных к созданию ботофермы.