Финансировались из России: СБУ разоблачила ботофермы, которые распространяли фейки о вакцинации
В Хмельницком Служба безопасности Украины разоблачила сеть ботоферм, которые финансировались с территории России. В своих сообщениях они распространяли фейки о вакцинации против COVID-19 и писали посты в поддержку террористических организаций оккупированного Донбасса.
Источник:СБУ
Финансирование поступало из России через электронные кошельки санкционных платежных систем. Сейчас кибер-специалисты СБУ заблокировали деятельность этих ботоферм.
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Жители Хмельницкого создали сеть ботоферм
Служба безопасности установила, что незаконную схему организовали 4 жителей Хмельницкого. Компьютерное оборудование они разместили в арендованном помещении торгового центра и по местам проживания.
Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли:
- компьютерную технику с установленным специализированным программным обеспечением;
- Gsm sms banking, sim bank GoIP шлюзы;
- несколько сотен сим-карточек.
Правоохранители изъяли специальное оборудование во время обысков / Фото пресс-службы СБУ
Злоумышленники создавали и продвигали фейковые аккаунты в социальных сетях, в которых распространяли ложную информацию.
Как отметили в спецслужбе, жители Хмельницкого обеспечивали распространение постов для дискредитации вакцинации и в поддержку террористических организаций "Л/ДНР".
К тому же оборудование организаторы ботофермы использовали для заработка на незаконной маршрутизации международного телекоммуникационного трафика.
Что угрожает злоумышленникам
Против злоумышленников открыто производство по части 2 статьи 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи).
Организаторам незаконной схемы грозит от 2 до 5 лет лишения свободы.
Сейчас правоохранители устанавливают всех лиц, причастных к созданию ботофермы.
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