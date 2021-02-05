СБУ разоблачила агентурную сеть ФСБ, в которую входили бывшие военные: детали
Контрразведка СБУ разоблачила и пресекла деятельность агентурной сети ФСБ России. Она действовала на территории Киевской, Одесской, Николаевской, Житомирской и Черниговской областей.
Источник:СБУ
В состав сети входили ветераны украинской военной разведки.
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Как функционировала агентура
Граждане Украины были завербованы и выполняли разведывательные задания кадровых сотрудников ФСБ Вадима Даутова и Дениса Собко,
– сообщили в СБУ.
Российские агенты готовили диверсионные операции. В частности, на территории Николаевской области злоумышленники способствовали проникновению диверсионно-разведывательных групп со временно оккупированных территорий. Кроме того, они организовывали специальную подготовку подобранных лиц. Объектами посягательства были боевые самолеты Вооруженных сил на аэродроме "Кульбакино".
Также агенты ФСБ собирали информацию о дислокации ВСУ, кадровом составе разведки Министерства обороны, Сил специальных операций Штаба ВМС, 73-го Морского центра специальных операций ВСУ, а также их взаимодействии с иностранными партнерами и тому подобное.
Агенты ФСБ хотели похитить человека
Злоумышленники планировали похитить и нелегально переместить в Россию одного из бывших командующих Сил специальных операций. За это российская спецслужба предлагала вознаграждение в 100 тысяч долларов.
Моя задача – это сработать и в багажнике передать. Что дальше с ним будут делать – не мои проблемы,
– рассказал завербованный.
Правоохранители изъяли оружие
Во время обысков СБУ изъяла склад оружия и боеприпасов:
- 4 единицы АК-74,
- 2 пистолета,
- 2 РПГ,
- 44 гранаты,
- более 4 тысяч патронов различного калибра,
- около 3 килограмма тротила и тому подобное.
Сейчас в отношении разоблаченных агентов осуществляют процессуальные меры по статьям о государственной измене, создании террористической группы и незаконном обращении с оружием.
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