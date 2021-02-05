Контрразведка СБУ разоблачила и пресекла деятельность агентурной сети ФСБ России. Она действовала на территории Киевской, Одесской, Николаевской, Житомирской и Черниговской областей.

В состав сети входили ветераны украинской военной разведки.

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Как функционировала агентура

Граждане Украины были завербованы и выполняли разведывательные задания кадровых сотрудников ФСБ Вадима Даутова и Дениса Собко,

– сообщили в СБУ.

Российские агенты готовили диверсионные операции. В частности, на территории Николаевской области злоумышленники способствовали проникновению диверсионно-разведывательных групп со временно оккупированных территорий. Кроме того, они организовывали специальную подготовку подобранных лиц. Объектами посягательства были боевые самолеты Вооруженных сил на аэродроме "Кульбакино".



Детали схемы ФСБ / Фото СБУ

Также агенты ФСБ собирали информацию о дислокации ВСУ, кадровом составе разведки Министерства обороны, Сил специальных операций Штаба ВМС, 73-го Морского центра специальных операций ВСУ, а также их взаимодействии с иностранными партнерами и тому подобное.

Обратите внимание! Для выполнения своих задач агенты проводили вербовочную работу и среди чиновников ВСУ.

Агенты ФСБ хотели похитить человека

Злоумышленники планировали похитить и нелегально переместить в Россию одного из бывших командующих Сил специальных операций. За это российская спецслужба предлагала вознаграждение в 100 тысяч долларов.

Моя задача – это сработать и в багажнике передать. Что дальше с ним будут делать – не мои проблемы,

– рассказал завербованный.

Правоохранители изъяли оружие

Во время обысков СБУ изъяла склад оружия и боеприпасов:

4 единицы АК-74,

2 пистолета,

2 РПГ,

44 гранаты,

более 4 тысяч патронов различного калибра,

около 3 килограмма тротила и тому подобное.

Сейчас в отношении разоблаченных агентов осуществляют процессуальные меры по статьям о государственной измене, создании террористической группы и незаконном обращении с оружием.

СБУ разоблачила деятельность агентуры ФСБ в Украине: видео