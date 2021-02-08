Главный специалист Госпродпотребслужбы в Одесской области, которого 8 февраля задержали сотрудники СБУ, оказался подчиненным люстрованого в 2014 году бывшего руководителя налоговой милиции Луганщины.

По данным источников 24 канала в правоохранительных органах, главным фигурантом дела о получении неправомерной выгоды является руководитель Главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской области Ярослав Стратович.

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Согласно открытым данным, он был назначен на вакантную должность руководительницей Госпродпотребслужбы Владиславой Магалецкой только 23 декабря 2020. А уже через 2 месяца после этого незаконные действия чиновника уже задокументировали правоохранители.

Стратович работал в налоговой милиции / Фото 24 канала

Требовал деньги за сертификацию всего импорта и экспорта

Как утверждают правоохранители, за такой крайне короткий срок Стратович успел фактически обложить данью всех предпринимателей, которые занимаются завозом в Украину или вывозом из нее фактически любого товара, который должен проходить проверку Госпродпотребслужбы.

Ценники были разными и зависели от товаров. Если кто-то, например, завозит 100 роз, должен уплатить 10 тысяч гривен. А если речь идет о каких-то по-настоящему больших грузах, за их сертификацию могли потребовать по 20 тысяч долларов. Сделка, которую внедрили чиновники в Одесской области, была крайне масштабной. Задержанный сегодня чиновник действовал по приказу Стратовича,

– отметил собеседник 24 канала.

Угрожали выявленными правонарушениями

По данным следователей, чиновник и его подчиненные действовали по одной схеме:

объясняли владельцам продукции, что ввезти их в Украину смогут со значительной задержкой, поскольку придется проводить очень долгие экспертизы;

говорили о том, что обязательно найдут нарушения, поэтому товар вообще могут изъять;

предлагали оплатить деньги за получение быстрой сертификации.

Люстрований за сделки

Ярослав Стратович, являющийся главным фигурантом сделки, до 2012 года работал в налоговой милиции Луганской области на должности заместителя начальника управления. В 2014 году к нему применили процедуру люстрации. Но перед назначением на должность в Одесской области никаких проверок на данный момент кандидатура Стратовича не проходила.

Информацию о назначении чиновника выложили на сайте Госпродпотребслужбы 23 декабря 2020 / Фото 24 канала

24 декабря 2020, через день после назначения он написал заявление на проведение проверки в соответствии с законом об очищении власти.

Стратович написал заявление на проверку уже после назначения / Фото 24 канала

Как говорят эксперты, подобные заявления пишут лишь для имитации прозрачных назначений, поскольку сама проверка, по желанию отдельных лиц, может длиться годами. При этом нужный человек все это время может занимать разные должности.

Сейчас Стратович является фигурантом досудебного расследования. Его еще не задержали.