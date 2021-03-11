СБУ с 2014 года открыла 16 643 уголовных производства относительно государственной измены и терроризма. Почти все они связаны с вооруженной агрессией и оккупацией России.

Любое преступление против государственности – это не только нарушение Уголовного кодекса, но и попытка расшатать нашу страну. Об этом заявил глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.

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"Мы должны с особым вниманием оценивать масштабы таких угроз и реагировать на них соответственно", – подчеркнул чиновник.

Самые резонансные дела

Артиллерийские обстрелы жилого массива Мариуполя и автомобильной дороги в 2015 году.

Задержание бывшего сотрудника Кабинета Министров, которого суд признал виновным в ведении подрывной деятельности в пользу России.

Осуждение агента, который передавал российскому ГРУ данные о ремонте и модернизации военной техники.

Реальные результаты в расследовании уголовных дел по статье "Государственная измена" – сверхсложная работа. Ее невозможно выполнить без тесного сотрудничества со всеми правоохранительными органами,

– подчеркнул Баканов.

Он поблагодарил Офис генпрокурора, Министерство внутренних дел и другие правоохранительные органы за системную работу.

"Все мы работаем над тем, чтобы ни одно преступление не осталось без законного наказания", – заявил глава СБУ.

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В ведомстве отметили, что сейчас осуществляют досудебное расследование масштабного и многоуровневого дела. Речь идет о ведении агрессивной войны против Украины со стороны России. В рамках этого преступления СБУ объявила ряд подозрений российским чиновникам. Среди них и заместителю министра обороны России Андрею Картаполову.

В СБУ напомнили важность расследования сбития самолета Малайзийских авиалиний в 2014 году. В результате чего в небе над Донецкой областью погибли 298 человек.

Обратите внимание! Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов 11 марта заявил, что правоохранители могут открыть уголовные дела по госизмене против 236 депутатов. Речь идет о тех чиновниках, которые в 2010 году ратифицировали Харьковские соглашения.