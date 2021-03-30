Сотрудники Службы безопасности 30 марта проводят обыски у людей, причастных к организации "Украинский выбор", которую связывают с Медведчуком.

Информацию об обысках 24 каналу подтвердил пресс-секретарь СБУ Артем Дегтяренко.

Читайте также Во время оккупации Крыма Медведчук и Козак за бесценок купили бизнес в России – "Схемы"

Что известно об обысках

Нардеп ОПЗЖ Ренат Кузьмин написал в телеграме, что 30 марта СБУ в нескольких областях Украины обыскивает людей, связанных с Медведчуком.

По его словам, правоохранители подозревают этих людей в сепаратизме, терроризме и других преступлениях.

Что известно о предыдущих обысках в "Украинском выборе"

25 марта СБУ и Генеральная прокуратура провели обыски в офисе ОО "Украинский выбор". Эту организацию связывают с нардепом от ОПЗЖ и кумом Владимира Путина Виктором Медведчуком.

26 марта Служба безопасности сообщила о подозрении трем руководителям инициативных групп общественного движения "Украинский выбор".

Их подозревают в том, что в 2014 году они способствовали проведению незаконного референдума и выборов во временно аннексированных Крыму и Севастополе.

Новость дополняется ...