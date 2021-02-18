СБУ проверяет "1+1", чтобы узнать, кто влияет на канал, – Офис Президента
Служба безопасности Украины осуществляет проверку телеканала "1+1". В СБУ должны выяснить, кто оказывает влияние на политику вещателя и является бенефициаром.
Источник:"РБК-Украина"
Об этом сообщил советник председателя Офиса Президента Михаил Подоляк.
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Пока серьезных проблем в работе телеканалов не видят
В Офисе Президента пока не видят проблем в работе телеканала. "1+1 " как бы "играет в политику". Однако, по словам Подоляка, это совершенно нормально для конкурентной среды медиа.
Они (СБУ – 24 канал) должны проверить, кто является бенефициаром, какое влияние на управление оказывается, условно говоря, какое влияние на информационную политику с определенным пакетом акций,
– заявил Подоляк.
Все каналы – проукраинские, – Подоляк
Также в Офисе Президента пока не рассказали, есть ли нарушения в деятельности существующих украинских каналов. Говорят – очевидных проблем, которые были в пула Медведчука, нет.
Они идеологически могут нравиться или не нравиться. Но все они проукраинские каналы, за исключением пула Медведчука,
– сказал Подоляк.
Ранее прекратили вещание "112 Украина", ZIK и NewsOne
Отметим, что решением СНБО против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака ввели санкции. Козак - один из ближайших соратников Медведчука. Ограничение касалось и телеканалов, владельцем которых является Козак. Так, вещание прекратили "112 Украина", ZIK и News onе.
Секретарь СНБО Алексей Данилов впоследствии заявил, что каналов, которые действуют вопреки национальным интересам, много. Однако для того, чтобы делать определенные шаги, Совету нацбезопасности, нужны доказательства и соответствующие документы.
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