Служба безопасности Украины осуществляет проверку телеканала "1+1". В СБУ должны выяснить, кто оказывает влияние на политику вещателя и является бенефициаром.

Об этом сообщил советник председателя Офиса Президента Михаил Подоляк.

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Пока серьезных проблем в работе телеканалов не видят

В Офисе Президента пока не видят проблем в работе телеканала. "1+1 " как бы "играет в политику". Однако, по словам Подоляка, это совершенно нормально для конкурентной среды медиа.

Они (СБУ – 24 канал) должны проверить, кто является бенефициаром, какое влияние на управление оказывается, условно говоря, какое влияние на информационную политику с определенным пакетом акций,

– заявил Подоляк.

Все каналы – проукраинские, – Подоляк

Также в Офисе Президента пока не рассказали, есть ли нарушения в деятельности существующих украинских каналов. Говорят – очевидных проблем, которые были в пула Медведчука, нет.

Они идеологически могут нравиться или не нравиться. Но все они проукраинские каналы, за исключением пула Медведчука,

– сказал Подоляк.

Интересно! В 2020 году СБУ уже проводила обыски на "1+1". Дело касалось прослушивания премьер-министра Алексея Гончарука. Подозревали, что к записям могут быть причастны журналисты.

Ранее прекратили вещание "112 Украина", ZIK и NewsOne

Отметим, что решением СНБО против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака ввели санкции. Козак - один из ближайших соратников Медведчука. Ограничение касалось и телеканалов, владельцем которых является Козак. Так, вещание прекратили "112 Украина", ZIK и News onе.

Секретарь СНБО Алексей Данилов впоследствии заявил, что каналов, которые действуют вопреки национальным интересам, много. Однако для того, чтобы делать определенные шаги, Совету нацбезопасности, нужны доказательства и соответствующие документы.