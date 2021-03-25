Рядом с офисами ОПЗЖ: Кива показал обыски СБУ в организации Медведчука
Илья Кива рассказал, что в одном здании с "Украинским выбором", где в четверг, 25 марта, СБУ провела обыск, расположен офис партии ОПЗЖ. Также в этом же здании есть приемные нардепов от политической силы.
Источник:фейсбук Ильи Кивы
Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Кива рассказал, что обыск СБУ провела совместно с работниками Офиса генпрокурора.
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По словам Кивы, в ОПЗЖ такие действия силовиков расценили как давление на политическую силу.
Еще один народный избранник от ОПЗЖ Ренат Кузьмин заявил, что офис политсилы расположен в том же здании, что и пророссийская общественная организация "Украинский выбор".
Обыски в офисе "Украинского выбора"
- В четверг, 25 марта, СБУ и специалисты из Офиса генпрокурора провели обыск в офисе общественной организации "Украинский выбор".
- Эту ОО связывают с кумом Владимира Путина, нардепом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком.
- В СБУ рассказали, что представители "Украинского выбора" могут быть причастны к оккупации Крыма.
- В частности, способствовать незаконному референдуму и выборам на оккупированном полуострове в 2014 году.
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