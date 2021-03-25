Илья Кива рассказал, что в одном здании с "Украинским выбором", где в четверг, 25 марта, СБУ провела обыск, расположен офис партии ОПЗЖ. Также в этом же здании есть приемные нардепов от политической силы.

Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Кива рассказал, что обыск СБУ провела совместно с работниками Офиса генпрокурора.

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По словам Кивы, в ОПЗЖ такие действия силовиков расценили как давление на политическую силу.

Еще один народный избранник от ОПЗЖ Ренат Кузьмин заявил, что офис политсилы расположен в том же здании, что и пророссийская общественная организация "Украинский выбор".

Обыски в офисе "Украинского выбора"