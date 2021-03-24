У агента Национального антикоррупционного бюро Украины Евгения Шевченко Служба безопасности Украины провела обыски. Мужчине инкриминируют создание незаконных вооруженных формирований.

Об обысках 24 марта в своем доме сообщил сам бывший агент НАБУ.

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Что известно об обысках у Шевченко

Служба безопасности Украины ищет у меня дома российские контрабандные товары военного назначения и обвиняет в создании незаконных вооруженных формирований,

– сообщил агент НАБУ.

По его словам, в результате обыска работники СБУ ничего не нашли и не изъяли.

"Суд относительно меры пресечения, наверное, будет завтра (25 марта – 24 канал) – увидимся", – добавил Шевченко.

Впоследствии он в комментариях уточнил, что речь идет о событиях 2018 года. Тогда Шевченко с ветеранами планировал создать охранную компанию для работы на США в Сирии и Афганистане. Однако компанию так и не создали.

Что говорят в СБУ

В Службе безопасности в комментарии 24 каналу подтвердили, что обыски действительно состоялись. Сейчас продолжаются следственные действия. Обо всех деталях обещают сообщить позже.

Напомним, Шевченко был одним из тех, кто первым сообщил о "Вагнергейте". Кроме того, он дал интервью расследователям издания Bellingcat.